Amazon, Microsoft, Alphabet: Drei Tech-Riesen im Check

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Microsoft mit starkem Quartal

Cloud, Azure und KI sorgen für kräftiges Wachstum. Warum die Microsoft-Aktie dennoch zurückhaltend reagiert und was jetzt entscheidend wird.

Amazon zwischen Rekordumsatz und Milliarden-Investitionen

AWS beschleunigt, das Handelsgeschäft von Amazon läuft rund. Gleichzeitig fließen enorme Summen in KI-Infrastruktur. Wie bewertet der Markt diesen Spagat?

Alphabet überzeugt bei Suche und Cloud

Starke Zahlen, bessere Margen und steigende Investitionen bei Alphabet. Welche Rolle Gemini, Google Cloud und die neue Capex-Dynamik spielen.