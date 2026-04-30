Märkte heute
Amazon, Microsoft, Alphabet: Drei Tech-Riesen im Check
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: Delivery Hero, MTU Aero Engines, Samsung, SoFi, PayPal, Qualcomm, Kla Corp, Meta, Microsoft, Amazon und Alphabet.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Microsoft mit starkem Quartal
Cloud, Azure und KI sorgen für kräftiges Wachstum. Warum die Microsoft-Aktie dennoch zurückhaltend reagiert und was jetzt entscheidend wird.
Amazon zwischen Rekordumsatz und Milliarden-Investitionen
AWS beschleunigt, das Handelsgeschäft von Amazon läuft rund. Gleichzeitig fließen enorme Summen in KI-Infrastruktur. Wie bewertet der Markt diesen Spagat?
Alphabet überzeugt bei Suche und Cloud
Starke Zahlen, bessere Margen und steigende Investitionen bei Alphabet. Welche Rolle Gemini, Google Cloud und die neue Capex-Dynamik spielen.
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