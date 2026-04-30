Märkte heute

Amazon, Microsoft, Alphabet: Drei Tech-Riesen im Check

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: Delivery Hero, MTU Aero Engines, Samsung, SoFi, PayPal, Qualcomm, Kla Corp, Meta, Microsoft, Amazon und Alphabet.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Microsoft mit starkem Quartal

Cloud, Azure und KI sorgen für kräftiges Wachstum. Warum die Microsoft-Aktie dennoch zurückhaltend reagiert und was jetzt entscheidend wird.

Amazon zwischen Rekordumsatz und Milliarden-Investitionen

AWS beschleunigt, das Handelsgeschäft von Amazon läuft rund. Gleichzeitig fließen enorme Summen in KI-Infrastruktur. Wie bewertet der Markt diesen Spagat?

Alphabet überzeugt bei Suche und Cloud

Starke Zahlen, bessere Margen und steigende Investitionen bei Alphabet. Welche Rolle Gemini, Google Cloud und die neue Capex-Dynamik spielen.

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