ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für DWS auf 59 Euro - 'Equal Weight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe im ersten Quartal dank der erfolgsabhängigen Sondergebühren sowie der Kostendisziplin positiv überrascht, schrieb Michael Sanderson am Mittwochabend. Er erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) - für 2026 um rund 7 Prozent und für die beiden Folgejahre um 2 bis 3 Prozent./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT
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