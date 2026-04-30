ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Eine diversifizierte Kundenbasis und moderne Triebwerksplattformen sorgten bei MTU für Widerstandsfähigkeit, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Eckdaten wie Umsatz, operatives Ergebnis und der Free Cashflow seien solide ausgefallen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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