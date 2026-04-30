ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 200 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhersteller sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der Spezialchemie habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Mit höheren Inputkosten könne Alzchem umgehen und sie weitgehend weiterreichen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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