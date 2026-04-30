ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Delivery Hero auf 30 Euro - 'Outperform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenlieferdienst dürfte kurzfristig Profitabilität opfern, um seine Marktposition zu halten und vor allem in Südkorea weiter zu wachsen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte daraufhin seine mittelfristigen Ergebnisschätzungen. Die Aktie sei allerdings noch immer attraktiv bewertet./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT
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