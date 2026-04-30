APA ots news: Internationaler Tag der Feuerwehr: Wer für andere einsteht,...

dpa-AFX · Uhr
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APA ots news: Internationaler Tag der Feuerwehr: Wer für andere einsteht, soll selbst gut abgesichert sein

Wien (APA-ots) - - Rund 357.000 Feuerwehrleute sorgen in Österreich für  
Sicherheit - 
99 % von ihnen ehrenamtlich. Sie rücken aus, wenn andere Hilfe 
brauchen: bei Bränden, Unwettern, Unfällen, Katastrophen und vielem 
mehr. 

- Allein im Jahr 2025 rückten die Florianis zu rund 264.600 Einsätzen 
aus 

- Eine Kooperation zwischen der Allianz Österreich und dem 
Österreichischen Bundesfeuerwehrverband will dieses Engagement nicht 
nur würdigen, sondern konkret etwas zurückgeben. 

Am 4. Mai wird weltweit der Internationale Tag der Feuerwehr 
gefeiert, und auch in Österreich wird an diesem Tag 
traditionellerweise dem Heiligen Florian, dem Schutzpatron der 
Feuerwehrleute, gedacht. Am Florianitag stehen die 357.000 Menschen 
im Fokus, die in Österreich ehrenamtlich oder beruflich für die 
Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Allein im Jahr 2025 rückten sie zu 
rund 264.600 Einsätzen aus, darunter 65.000 Brandbekämpfungen sowie 
über 189.000 Hilfseinsätze wie Verkehrsunfälle, Schadstoffeinsätze, 
Sturmeinsätze oder Auspumparbeiten. 

Zwtl.: Verlässlich, mutig und schnell: große Wertschätzung für 
Österreichs Feuerwehrleute 

Dieses Engagement wird in der Gesellschaft sehr geschätzt. Eine 
repräsentative Umfrage der Allianz bestätigt das positive Bild der 
Feuerwehr in der Bevölkerung: Verlässlichkeit (88 %), Mut (86 %) und 
Schnelligkeit (85 %) sind die Eigenschaften, die Österreicher:innen 
am häufigsten mit der Feuerwehr verbinden. Kein anderer Berufsstand 
genießt vergleichbares gesellschaftliches Vertrauen. 

Diese Wertschätzung ist Ergebnis eines außergewöhnlichen 
Engagements: 99 % der österreichischen Feuerwehrleute versehen ihren 
Dienst ehrenamtlich in ihrer Freizeit, zusätzlich zu Beruf, Familie 
und Privatleben - oftmals nachts, an Wochenenden und unter 
herausfordernden Bedingungen. Während Feuerwehrleute Menschen, 
Gebäude und Gemeinden schützen, bietet die Allianz den Helfenden im 
Privatleben verlässlichen Schutz. 

Die Allianz ist die erste und bisher einzige Versicherung in 
Österreich mit einer offiziellen Kooperation mit dem Österreichischen 
Bundesfeuerwehrverband. Als Zeichen der Wertschätzung bietet sie den 
heimischen Feuerwehren besondere Konditionen für die private 
Absicherung der Florianis an. 

"Einsatz für die Allgemeinheit verdient nicht nur Anerkennung, 
sondern auch konkrete Unterstützung. Als Allianz schaffen wir ein 
attraktives Angebot, damit Feuerwehrmitglieder und ihre Familien 
abgesichert sind, wenn etwas passiert", so René Brandstötter, CSO der 
Allianz Österreich. 

Feuerwehrpräsident Robert Mayer ergänzt: "Die Mitglieder unserer 
Feuerwehren fragen nicht lange, wenn es darum geht zu helfen. Sie 
stehen Tag und Nacht rund um die Uhr bereit. Jederzeit können sie 
alarmiert werden: in ihrer Freizeit, mitten in der Nacht, im Urlaub 
oder bei der Arbeit. Dieses Engagement verdient nicht nur den größten 
Respekt, sondern auch die größtmögliche Sicherheit." 

Zwtl.: Konditionen für aktive Feuerwehrleute 

Bei neu abgeschlossenen Eigenheim-, KFZ-, Haushalt-, Unfall- und 
Rechtsschutzversicherungen sind vier Monatsprämien prämienfrei. In 
der Gesundheitsversicherung [1] sind es drei Monatsprämien für 
Sonderklasse und Kombination Sonderklasse & Wahlarzt, und das nicht 
nur für das aktive Feuerwehrmitglied selbst, sondern auch für 
mitversicherte Angehörige. Zur Inanspruchnahme genügt die Vorlage 
eines Feuerwehrpasses oder Dienstausweises beim Beratungsgespräch. 

[1] Bei der Gesundheitsversicherung: gültig jeweils für 
Vertragsbeginn von 1.5.2026-1.12.2026 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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