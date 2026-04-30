APA ots news: Leichtes BIP-Wachstum im I. Quartal 2026

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    Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO wurde die  
österreichische Wirtschaftsleistung im I. Quartal 2026 leicht 
ausgeweitet: real +0,2% gegenüber dem Vorquartal. In der Industrie 
stieg die Wertschöpfung moderat, in der Bauwirtschaft ging sie 
hingegen erneut zurück. In den Dienstleistungsbereichen verlief die 
Dynamik heterogen. Auf der Nachfrageseite stützte die Konsum- und die 
Investitionsnachfrage das BIP. 

Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP im I. Quartal 2026 real 
um 0,2% gegenüber der Vorperiode (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe). 
Damit zeigte sich nach der Stagnation im IV. Quartal 2025 wieder ein 
leichter Zuwachs. Im Jahresvergleich bedeutet dies einen Anstieg um 
0,6% gegenüber dem I. Quartal 2025. Der Ausbruch des Iran-Kriegs im 
März 2026 beeinflusste dieses Quartal nur zum Teil. 

Leicht positive Impulse kamen im I. Quartal 2026 von der 
Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E), wo die Wertschöpfung um 
0,4% ausweitet wurde. In der Bauwirtschaft setzte sich hingegen die 
rückläufige Dynamik fort (-0,5%). 

Die konsumnahen Dienstleistungen entwickelten sich ebenfalls 
schwach. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie ( 
ÖNACE 2008, Abschnitte G bis I) ging die Wertschöpfung um 0,4% 
zurück. Im Verkehrssektor dürfte auch der Iran-Krieg zum Rückgang 
beigetragen haben, der Handel lieferte hingegen einen positiven 
Wachstumsbeitrag. 

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf 
der WIFO-Website 

Im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE 
2008, Abschnitte M und N) blieb die Dynamik verhalten (-0,4%), die 
übrigen Dienstleistungsbereiche entwickelten sich hingegen positiv. 

Auf der Nachfrageseite stützte die Konsumnachfrage die 
Konjunktur. Der Konsum der privaten Haushalte (einschließlich 
privater Organisationen ohne Erwerbszweck) stieg um 0,8%, die 
öffentliche Konsumnachfrage legte um 0,4% zu. Auch die 
Bruttoanlageinvestitionen wurden ausweitet (+1,0%). Die Exporte 
stagnierten nahezu, während die Importe um 0,9% über dem Vorquartal 
lagen. 

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der 
vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO 
-Website 

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen 
Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website 

Zwtl.: Wichtige Information 

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das 
vergangene Quartal. Sie baut auf der Quartalsrechnung von Statistik 
Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von 
saison- und kalenderbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem 
Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe). 

Am 5. Juni 2026 werden von Statistik Austria die Quartalsdaten 
für das BIP und die Hauptaggregate für das I. Quartal 2026 auf Basis 
vollständigerer Daten veröffentlicht. 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 30. April 2026, zwischen 10 und 
   12 Uhr, an Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01 - 244, 
   sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at oder Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, 
   Tel. (1) 798 26 01 - 245, marcus.scheiblecker@wifo.ac.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom 

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