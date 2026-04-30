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APA ots news: OMV erzielt im ersten Quartal 2026 ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von rund EUR 1 Mrd

Wien (APA-ots) - Wien, 30. April 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 776 Mio; Cashflow exkl. 
Net-Working-Capital-Positionen von EUR 1.624 Mio 

- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 17 % 

- Ergebnis im Geschäftsbereich Energy beeinflusst durch geringeren 
Beitrag von Exploration & Production 

- Ergebnis im Geschäftsbereich Fuels beeinflusst durch 
Unterbrechungen der Lieferkette infolge des Konflikts im Nahen Osten 

- Chemicals mit deutlichem Zuwachs im Ergebnis, insbesondere aufgrund 
der Umgliederung von Borealis und verbesserter Polyolefinmargen 

- Erfolgreicher Abschluss der Borouge International Transaktionen 
durch OMV und XRG und damit Etablierung eines globalen Polyolefin- 
Champions 

OMV hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt 
gegeben: 1 Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor 
Sondereffekten von EUR 1.025 Millionen und einen den Aktionären des 
Mutterunternehmens zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor 
Sondereffekten von EUR 323 Millionen. Die Umsatzerlöse aus 
fortgeführten Geschäften 2 beliefen sich auf EUR 5.855 Millionen. Der 
Cashflow aus der Betriebstätigkeit lag bei EUR 776 Millionen. Der 
Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital- 
Positionen lag bei EUR 1.624 Millionen, was einem Zuwachs von 20 
Prozent entspricht. 

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten des Geschäftsbereichs 
Energy sank auf EUR 723 Millionen, während das CCS Operative Ergebnis 
vor Sondereffekten in Fuels mit EUR 113 Millionen weitgehend 
unverändert blieb. Im Bereich Chemicals stieg das Operative Ergebnis 
vor Sondereffekten deutlich auf EUR 245 Millionen. Das CCS Ergebnis 
je Aktie vor Sondereffekten betrug EUR 0,99. Mit einer 
Nettoverschuldung von EUR 4.505 Millionen und einem niedrigen 
Leverage-Grad von 17 Prozent per Ende des ersten Quartals 2026 ist 
die Bilanz von OMV weiterhin solide. 

Auswirkungen der Borouge International Transaktion auf die 
wichtigsten Finanzkennzahlen 

Im ersten Quartal werden die meisten finanziellen Kennzahlen noch 
unter der vorherigen Konzernstruktur berichtet. Dies gilt für 
Operatives Ergebnis vor Sondereffekten, Periodenüberschuss und 
Cashflow. Gleichzeitig werden die technischen Auswirkungen des 
Closings bereits in der Bilanz erfasst. Dies umfasst die 
Kapitalzuführung von EUR 1,5 Milliarden für Borouge International und 
die Entkonsolidierung des Kassenbestands von Borealis. Ab dem zweiten 
Quartal 2026 wird OMV Borouge International nach der At Equity- 
Methode bilanzieren. 

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO: "OMV hat trotz eines 
stark volatilen Marktumfelds und der durch den Konflikt im Nahen 
Osten verursachten Unterbrechungen der Lieferketten im ersten Quartal 
2026 eine solide Leistung abgeliefert. Unser Geschäftsbereich Energy 
war von einem geringeren Beitrag von Exploration & Production 
betroffen. Das Ergebnis im Geschäftsbereich Fuels blieb weitgehend 
unverändert, während sich das Ergebnis im Bereich Chemicals gegenüber 
dem Vorjahr verbesserte. Unser diversifiziertes und integriertes 
Portfolio konnte erneut seine Resilienz unter Beweis stellen. Die 
positive Entwicklung in unserem Chemiegeschäft, unterstützt durch 
verbesserte Polyolefinmargen, unterstreicht die strategische 
Bedeutung dieses Segments. Ein wichtiger Meilenstein in diesem 
Quartal war der Abschluss der Borouge International Transaktionen, 
durch die wir unsere globale Präsenz im Bereich Chemikalien und unser 
langfristiges Wertschöpfungspotenzial stärken konnten. Mit einer 
soliden Bilanz und einem Leverage-Grad von 17 Prozent ist OMV 
weiterhin gut aufgestellt, um die Transformation voranzutreiben und 
in nachhaltiges, zukunftsorientiertes Wachstum zu investieren." 

Energy 

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten sank im ersten Quartal 
2026 um 21 Prozent auf EUR 723 Millionen, hauptsächlich aufgrund 
eines niedrigeren Ergebnisses im Bereich Exploration & Production (E& 
P). E&P wurde vor allem durch negative Markteffekte sowie geringere 
Verkaufsmengen beeinflusst. Die Kohlenwasserstoffproduktion sank um 7 
Prozent auf 288 kboe/d, was vor allem auf temporäre Schließungen 
infolge des Konflikts im Nahen Osten und natürliche Förderrückgänge 
zurückzuführen war. Natürliche Förderrückgänge in Neuseeland, 
Rumänien und Norwegen wurden teilweise durch eine stärkere 
Produktionsleistung in Libyen kompensiert. Der Geschäftsbereich Gas 
Marketing & Power erzielte ein Ergebnis von EUR 72 Millionen. 
Insbesondere Gas & Power Osteuropa verzeichnete eine signifikante 
Verbesserung, was auf eine starke Performance hindeutet und den 
schwächeren Beitrag von Gas Marketing Westeuropa, der durch einen 
positiven Einmaleffekt im ersten Quartal 2025 unterstützt wurde, 
teilweise kompensiert. 

Fuels 

Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten blieb mit EUR 113 
Millionen weitgehend unverändert. Die Auswirkungen stärkerer 
Raffinerie-Referenzmargen wurden durch einmalige Hedging-Verluste 
infolge gestörter Rohölströme und einen verringerten Beitrag des 
Tankstellen- und Commercial-Geschäfts kompensiert. 

Der Auslastungsgrad der europäischen Raffinerien sank auf 87 
Prozent, da das Quartal durch geplante Stillstände beeinträchtigt 
wurde. Die Kraftstoff- und sonstigen Verkaufsmengen in Europa stiegen 
um 8 Prozent auf 3,8 Millionen Tonnen. Die weltweite Unterbrechung 
der Rohölströme führte im ersten Quartal zu einmaligen operativen 
Hedging-Verlusten in Höhe von rund EUR 100 Millionen. Das Ergebnis 
des Tankstellengeschäfts verringerte sich vor allem aufgrund 
niedrigerer Kraftstoffmargen durch gestiegene Notierungen für 
Ölprodukte infolge des Konflikts im Nahen Osten, die nur teilweise 
durch gestiegene Kraftstoffverkaufsmengen kompensiert wurden. Auch 
der Ergebnisbeitrag des Commercial-Geschäfts ging aufgrund 
niedrigerer Margen zurück und konnte durch höhere Verkaufsmengen und 
einen etwas höheren Beitrag des Flugzeugkraftstoffgeschäfts teilweise 
kompensiert werden. 

Der Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC Global Trading erhöhte 
sich auf EUR 7 Millionen, hauptsächlich aufgrund eines besseren 
Handelsergebnisses und teilweise kompensiert durch Auswirkungen aus 
dem Konflikt im Nahen Osten. 

Chemicals 

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich 
signifikant auf EUR 245 Millionen, was zu einem großen Teil auf die 
Umgliederung des Borealis Konzerns zurückzuführen ist. Zusätzlicher 
positiver Beitrag kam durch die gestiegenen Polyolefinmargen und dem 
stärkeren Vorteil bei der Verarbeitung leichter Rohstoffe sowie 
positiven Lagerbewertungseffekten. Niedrigere Olefinmargen und ein 
reduzierter Beitrag durch Borouge wirkten weitgehend ausgleichend. 
Der Auslastungsgrad der europäischen Steamcracker, die von OMV und 
Borealis betrieben werden, lag mit 91 Prozent auf einem ähnlichen 
Niveau wie im Vorjahresquartal. 

Kennzahlen erstes Quartal 2025 vs. erstes Quartal 2026 

Konzern 

- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäften in Höhe von EUR 5.855 
Mio, Rückgang um 6 % 

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1.025 Mio, 
Rückgang um 12 % 

- Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS 
Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 323 Mio, Rückgang um 22 
% 

- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 0,99, Rückgang um 
21 % 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital- 
Positionen von EUR 1,624 Mio, Anstieg um 20 % 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 776 Mio, Rückgang um 43 
% 

Energy 

- Durchschnittlicher Brent-Preis von USD 81,13/bbl, Anstieg um 7 % 

- Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 31,08/MWh, 
Rückgang um 19 % 

- Kohlenwasserstoffproduktion von 288 kboe/d, Rückgang um 7 % 

- Produktionskosten von USD 11,6/boe, Anstieg um 15 % 

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 723 Mio, Rückgang um 
21 % 

Fuels 

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa von USD 13,88/bbl, Anstieg um 
109 % 

- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa von 87 %, Rückgang um 5 
Prozentpunkte 

- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 3,8 Mio t, 
Anstieg um 8 % 

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 113 Mio, 
Rückgang um 3 % 

Chemicals 

- Ethylen-Referenzmarge Europa von EUR 453/t, Rückgang um 14 % 

- Propylen-Referenzmarge Europa von EUR 318/t, Rückgang um 20 % 

- Polyethylen-Referenzmarge Europa von EUR 580/t, Anstieg um 30 % 

- Polypropylen-Referenzmarge Europa von EUR 477/t, Anstieg um 25 % 

- OMV Steamcracker-Auslastungsgrad von 91 %, stabil 

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 245 Mio, Anstieg um 
95 % 

Ausblick 2026 

- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei 
rund EUR 3,4 Mrd 

- Durchschnittlicher Brent-Preis zwischen USD 85/bbl und USD 95/bbl 
erwartet 

- Erwartete Kohlenwasserstoffproduktion von OMV zwischen 280 kboe/d 
und 290 kboe/d vorbehaltlich des Zeitpunkts und des Umfangs der 
Aufhebung der Beschränkungen für die Schifffahrt durch die Straße von 
Hormus 

- Der durchschnittlich realisierte Gaspreis wird zwischen EUR 35/MWh 
und EUR 40/MWh erwartet, wobei die THE-Preisprognose bei rund EUR 
45/MWh liegt 

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa wird voraussichtlich zwischen 
USD 10/bbl und USD 15/bbl betragen 

- Auslastungsgrad der Raffinerien in Europa prognostiziert bei über 
90 % 

- Erwarteter Steamcracker-Auslastungsgrad bei rund 90 % erwartet 3 

Den OMV Konzernbericht Q1 2026 finden Sie hier. 

[1] Die genannten Werte beziehen sich auf das erste Quartal 2026; 
als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, 
die Werte des ersten Quartals des Vorjahres. 

[2] Am 3. März 2025 haben OMV und ADNOC eine verbindliche 
Vereinbarung über die Zusammenlegung ihrer Anteile an Borealis und 
Borouge in einem neuen Unternehmen, Borouge Group International, 
unterzeichnet. Daher wurde der Borealis Konzern mit Ausnahme der 
Borouge Beteiligungen am 3. März 2025 in die Position "zu 
Veräußerungszwecken gehalten" umgegliedert und zusätzlich als 
"aufgegebener Geschäftsbereich" ausgewiesen. Die 
Gesamtergebnisrechnung für das Vorjahr wurde angepasst, um die 
aufgegebenen Geschäftsbereiche getrennt von den fortgeführten 
Geschäftsbereichen darzustellen. 

[3] Ab Q2/26 exkludiert der Steamcracker-Auslastungsgrad die 
Borealis Cracker. 

Über OMV 

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein 
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem 
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und 
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen 
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen 
Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge 
International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( 
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere 
Informationen auf www.omv.com . 

Rückfragehinweis: 
   OMV Aktiengesellschaft 
   Dominic Köfner 
   Telefon: +43 (1) 40 440-0 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

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