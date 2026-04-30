Apple schlägt Gewinnerwartungen – Kurs kaum bewegt

Apple hat heute Abend nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2025/2026 (endet im März) vorgelegt. Demnach hat der Technologie-Konzern in den Monaten Januar bis März 111 Milliarden Dollar umgesetzt. Das sind 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg um 22 Prozent auf 2,01 Dollar. Analysten hatten lediglich 1,95 Dollar erwartet.

Der Aktienkurs des Unternehmens reagierte auf die Zahlenvorlage kaum. Nachdem Apple mit einem leichten Plus aus dem Handel gegangen war, drehte der Kurs im nachbörslichen Handel leicht ins Minus und notierte zuletzt weniger als ein Prozent unterhalb des regulären Schlusskurses.

Die Zahlenvorlage war die erste, seit bekannt wurde, dass Tim Cook als Chef des Konzerns aufhört.

Apple wird die Dividende leicht erhöhen. Die Ausschüttung je Quartal soll um einen US-Cent auf 27 Cent steigen. Die nächste Auszahlung erfolgt am 14. Mai für Aktionäre, die die Aktie am 11. Mai im Depot haben. Außerdem werde der Konzern für 100 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.