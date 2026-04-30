Quartalszahlen Q1/2026

Apple schlägt Gewinnerwartungen – Kurs kaum bewegt

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: BigTunaOnline/Shutterstock.com

Apple hat heute Abend nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2025/2026 (endet im März) vorgelegt. Demnach hat der Technologie-Konzern in den Monaten Januar bis März 111 Milliarden Dollar umgesetzt. Das sind 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg um 22 Prozent auf 2,01 Dollar. Analysten hatten lediglich 1,95 Dollar erwartet.

Der Aktienkurs des Unternehmens reagierte auf die Zahlenvorlage kaum. Nachdem Apple mit einem leichten Plus aus dem Handel gegangen war, drehte der Kurs im nachbörslichen Handel leicht ins Minus und notierte zuletzt weniger als ein Prozent unterhalb des regulären Schlusskurses.

Die Zahlenvorlage war die erste, seit bekannt wurde, dass Tim Cook als Chef des Konzerns aufhört.

Langjähriger Chef geht
Sieben Grafiken: So entwickelte sich Apple unter Tim Cook21.04.2026 · 14:25 Uhr · onvista
Kunden in einem Ladengeschäft von Apple.

Apple wird die Dividende leicht erhöhen. Die Ausschüttung je Quartal soll um einen US-Cent auf 27 Cent steigen. Die nächste Auszahlung erfolgt am 14. Mai für Aktionäre, die die Aktie am 11. Mai im Depot haben. Außerdem werde der Konzern für 100 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen bei der Apple-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (UQ10ZX) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 9,85 (Stand: 30.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 244,89 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen bei der Apple-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (UP9VD7) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 8,90 (Stand: 30.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 298,17 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.

Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie beim Klick auf das Dokumenten-Symbol auf der folgenden Seite. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

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