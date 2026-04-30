US-Arbeitsministerium

Arbeitslosenhilfe-Anträge auf Tiefstand seit 1969

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: rblfmr/Shutterstock.com

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gesunken als erwartet. Die Hilfsanträge fielen in der vergangenen Woche um 26.000 auf 189.000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit dem Jahr 1969.

Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber nur auf 212.000 Anträge. Der Wert für die Vorwoche wurde um 1.000 auf 215.000 nach oben revidiert.

Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März unerwartet robust ausgefallen. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Entwicklung zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins am Mittwoch erneut in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen.

Das könnte dich auch interessieren

Wachstumsrate
US-Wirtschaftswachstum nimmt Fahrt aufheute, 12:48 Uhr · dpa-AFX
US-Wirtschaftswachstum nimmt Fahrt auf
Geldpolitik
Nach US-Zinsentscheid Blicke auf EZB gerichtetheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Nach US-Zinsentscheid Blicke auf EZB gerichtet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News