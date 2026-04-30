Arbeitslosigkeit bleibt über Drei-Millionen-Marke - Frühjahrsbelebung schwach

Berlin, ⁠30. Apr (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist auch im April über der Marke von drei ‌Millionen geblieben. In diesem Monat waren 3,008 Millionen Erwerbslose registriert und damit ⁠13.000 ⁠weniger als im März, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Das seien 77.000 Arbeitslose mehr als vor ‌einem Jahr. "Eine Trendumkehr am ‌Arbeitsmarkt ist noch nicht in Sicht", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. "Die Frühjahrsbelebung fällt ⁠auch im April schwach aus." Die ‌Arbeitslosenquote verharrte bei ⁠6,4 Prozent.

Der leichte Rückgang im April fiel schwächer aus als im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre ‌für diesen ⁠Monat. Unter Herausrechnung der ⁠jahreszeitlichen Schwankungen legte die Erwerbslosenzahl laut BA von März auf April saisonbereinigt um 20.000 auf 3,006 Millionen zu.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)