Atoss-Gründer wechselt vom Chefposten in den Aufsichtsrat - Nachfolge geregelt

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Atoss-Software-Gründer und -Chef Andreas Obereder wechselt zum Jahresende in den Aufsichtsrat und macht den Weg frei für einen neuen Vorstandschef. Ihm folgen soll dann der bisher schon im Vorstand für das Tagesgeschäft verantwortliche Manager Pritim Kumar Krishnamoorthy, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Krishnamoorthy ist seit 2020 im Unternehmen. Der Wechsel im Management habe keine Auswirkung auf Geschäftsstrategie oder die Prognose des Unternehmens, hieß es. Die Aktie gab am Mittag in einem schwachen Markt 2,2 Prozent auf 80 Euro nach./men/stk

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