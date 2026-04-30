Augenoptiker Fielmann erwartet gebremstes Wachstum

München, ⁠30. Apr (Reuters) - Die Hamburger Augenoptik-Kette Fielmann plant für das laufende Jahr mit geringeren Zuwächsen von Umsatz und Gewinn. Der Umsatz soll um fünf ‌bis sieben Prozent auf 2,55 bis 2,60 Milliarden Euro steigen, das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) um ⁠maximal ⁠fünf Prozent auf 590 bis 610 Millionen, wie der weltweit drittgrößte Augenoptiker am Donnerstag mitteilte. Die operative Umsatzrendite dürfte sich deshalb auf rund 23 (2025: 23,8) Prozent verschlechtern. Grund ‌dafür seien Investitionen in das ‌organische Wachstum. In 300 Filialen in Europa soll KI-gestützte Refraktions-Technik ausgerollt werden, in den USA seien ⁠mehr Sehtests möglich. In den vergangenen zwei Jahren ‌hatten zwei Übernahmen ⁠in den USA den Umsatz angetrieben.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz nur um gut ein Prozent auf 613 Millionen Euro, ‌währungsbereinigt wären es ⁠2,3 Prozent gewesen. Fielmann machte ⁠für den verhaltenen Jahresstart das schlechte Wetter verantwortlich. In den USA habe es zeitweise sogar zur Schließung von Filialen geführt. Das bereinigte Ebitda lag mit 149 (148) Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)