Bärenmarkt oder Rallye? Warum Bitcoin trotz Krise stabil bleibt (und was jetzt droht)

Das Wichtigste auf einen Blick:



Makro-Paradox & geopolitische Risiken:



Krieg, Ölpreise über 110 USD und fragile Lieferketten treffen auf überraschend stabile Märkte. Ein Indikator, dass Realwirtschaft und Finanzmärkte weiter auseinanderdriften.



Liquidität hält Markt über Wasser:



Federal Reserve, European Central Bank und Bank of Japan bleiben passiv und die hohe Liquidität stützt Aktien und Krypto trotz Krisen.



Krypto zwischen Hype, Risiko & Strukturwandel:



Extreme Volatilität und Manipulationen wie zuletzt bei RaveDAO (RAVE) zeigen Risiken, während Bitcoin stabiler wirkt; gleichzeitig verschiebt sich der Markt hin zu mehr institutionellem Einfluss.



Bitcoin & Investment-These unter Druck:



Zwischen Bärenmarkt und Rallye bleibt Bitcoin abhängig vom Makro-Umfeld; parallel stellt sich bei Projekten wie XRP die Frage: Token oder lieber das dahinterstehende Unternehmen?



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Im neuen Monatsrückblick sprechen Mirco von Bitcoin2Go und Richy von der Gruppe Börse Stuttgart über eine der widersprüchlichsten Marktphasen der letzten Zeit. Trotz geopolitischer Eskalation rund um den Konflikt zwischen den USA und Iran zeigen sich Aktien- und Kryptomärkte überraschend stabil.



Im Fokus stehen die Auswirkungen der Blockade der Straße von Hormus, steigender Ölpreise über 110 USD und neuer Spannungen im globalen Handel. Auch der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC zum 1. Mai 2026 sowie Probleme in den Lieferketten – von Dünger bis Helium – werfen Fragen zur Stabilität der Weltwirtschaft auf.



Parallel bleibt die Geldpolitik passiv: Weder FED, EZB noch Bank of Japan greifen ein. Welche Rolle spielt diese anhaltende Liquidität für die aktuellen Marktbewegungen?



Auch der Kryptomarkt wird analysiert: Während Bitcoin Stabilität zeigt, machen extreme Fälle wie die Volatilität rund um RaveDAO (RAVE) die Risiken im Altcoin-Segment deutlich.



Zusätzlich diskutieren die beiden die aktuelle Marktstruktur – insbesondere den wachsenden Einfluss institutioneller Investoren – sowie die Frage, ob wir uns noch im Bärenmarkt befinden oder bereits eine neue Rallye startet.



Zum Abschluss geht es um XRP und die zentrale Investmentfrage: Token oder Unternehmen – was ist langfristig die bessere Wahl?



Timestamps:

00:00:00 Begrüßung und Rückblick auf die Messeveranstaltung Invest.

00:01:05 Analyse der makroökonomischen Rahmenbedingungen und der Zinsentscheidungen der führenden Notenbanken.

00:02:21 Diskussion der geopolitischen Lage im Nahen Osten sowie der Situation um den Ölmarkt.

00:06:29 Erörterung der Auswirkungen des Austritts der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC auf das weltweite Rohstoffangebot.

00:08:27 Risiken in den globalen Lieferketten und die Knappheit von Helium als wichtigem Rohstoff für die Halbleiterindustrie.

00:11:36 Vorstellung des neuen Programms für aktive Trader sowie Investoren mit höherem Handelsvolumen bei BISON.

00:13:34 Ausweitung des Handelsangebots bei BISON und Ankündigung des neuen Solana-Stakings.

00:15:46 Beobachtungen zum Krypto-Markt, Risiken im Bereich der spekulativen Altcoins und Analysen zu Projekten wie RaveDAO.

00:18:31 Einschätzung der aktuellen Entwicklung des Bitcoin-Kurses im gegenwärtigen Marktzyklus.

00:23:45 Abwägung zwischen der Investition in das Unternehmen Ripple und den Krypto-Token XRP.

00:26:48 Fazit der Experten und langfristige Einschätzung zu klassischen und digitalen Anlageklassen.



Das und vieles mehr jetzt im neuen BISON Monatsrückblick. Viel Spaß!



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🕐 Das Video wurde am 30.04.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant



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