Spanische Großbank

BBVA startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Zu sehen ist das Logo der spanischen Großbank BBVA an einer grauen Fassade eines modernen Bürogebäudes.
BBVA Bank · Quelle: Adobe.com/danr13

Ein deutlicher Anstieg von Zinsüberschuss und Provisionen haben der spanischen Großbank BBVA zu einem überraschend starken Jahresstart verholfen. Der Überschuss kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um rund elf Prozent auf knapp drei Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf der Konzern die durchschnittliche Analystenschätzung.

Die Erträge der Bank wuchsen um gut 14 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Dabei legte der Zinsüberschuss um 18 Prozent auf mehr als 7,5 Milliarden Euro zu, und die Provisionseinnahmen stiegen um knapp zehn Prozent auf fast 2,3 Milliarden Euro. Beides half höhere Wertberichtigungen und Rückstellungen mehr als auszugleichen. Dabei profitierte die Bank beim Zinsergebnis trotz des rückläufigen Zinsniveaus von einem Kreditwachstum in der spanischen Heimat sowie im wichtigen Markt Mexiko, in dem der Zinsüberschuss deutlicher wuchs als in Spanien.

Am Aktienmarkt hat das BBVA-Papier seit Veröffentlichung der Jahreszahlen für Anfang Februar einen eher schlechten Stand. Zwar gab es an diesem Donnerstag mit einem Kursplus von rund einem halben Prozent einen abermaligen Stabilisierungsversuch, das Minus seit den Jahreszahlen summiert sich aber immer noch auf rund 15 Prozent. Allerdings hatten die Aktien zuvor auch einen starken Lauf hingelegt und ein Rekordhoch von 22,33 Euro erreicht. Zuletzt hatte dann noch der Iran-Krieg Sorgen um die Weltwirtschaft geweckt und die Aktienkurse von Banken allgemein belastet.

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