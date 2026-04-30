BNP steigert Gewinn überraschend - Ziele bestätigt
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat zum Jahresauftakt unter anderem dank guter Geschäfte im Handel mit Aktien mehr verdient als vor einem Jahr. Zudem übertraf der Gewinn die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich stieg der Überschuss im ersten Quartal um neun Prozent auf 3,22 Milliarden Euro, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn auf Vorjahreshöhe von rund 2,9 Milliarden Euro gerechnet. Die Erträge legten um knapp neun Prozent auf 14 Milliarden Euro zu. Zudem bestätigte die Bank ihr Renditeziel./zb/jha/
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