BNP steigert Gewinn überraschend - Ziele bestätigt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat zum Jahresauftakt unter anderem dank guter Geschäfte im Handel mit Aktien mehr verdient als vor einem Jahr. Zudem übertraf der Gewinn die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich stieg der Überschuss im ersten Quartal um neun Prozent auf 3,22 Milliarden Euro, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn auf Vorjahreshöhe von rund 2,9 Milliarden Euro gerechnet. Die Erträge legten um knapp neun Prozent auf 14 Milliarden Euro zu. Zudem bestätigte die Bank ihr Renditeziel./zb/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
EURO STOXX 50
BNP Paribas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News