Börsen starten verhalten – Unsicherheit über den weiteren Zinskurs
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenausklang schwächer. Der DAX startet mit Abschlägen in den Handel und folgt damit der verhaltenen Vorgabe aus dem internationalen Umfeld. Auch der Euro Stoxx 50 liegt leicht unter dem Vortagsniveau. Die US‑Indizes tendieren im frühen Handel überwiegend schwächer, mit einer leichten Stabilisierung bei den Technologiewerten. In Asien präsentierte sich der Nikkei 225 fester und konnte über dem Schlussstand des Vortages schließen.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Am Nachmittag legt die EZB ihre Zinsentscheidung vor, begleitet von der Pressekonferenz in Frankfurt. Ökonomen rechnen mit einer weiteren Zinspause, da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der sprunghaft gestiegene Ölpreis die Inflationsrisiken neu verschärfen. Bereits am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen unverändert gelassen, zugleich aber den anhaltenden Preisdruck nicht klein geredet. Damit wächst am Markt die Sorge, dass der Spielraum für künftige Zinssenkungen enger wird.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
DHL Group zeigt sich vorbörslich fester. Der Logistikkonzern überraschte im ersten Quartal mit einem deutlich höheren operativen Gewinn und robusten freien Barmittelflüssen. Trotz leicht rückläufiger Umsätze bestätigte das Unternehmen seine Jahresziele, was dem Papier angesichts erhöhten Handelsvolumens Rückenwind verleiht.
BASF gerät dagegen unter Druck. Der Chemiekonzern kämpft weiter mit starkem Wettbewerbs- und Preisdruck. Sinkende Umsätze und ein rückläufiges operatives Ergebnis überwiegen, auch wenn der Nettogewinn durch Sondereffekte zulegen konnte. Die Zahlen verdeutlichen, wie schwierig das Umfeld für die Branche derzeit bleibt.
Kion zählt zu den positiven Ausreißern. Der Gabelstaplerhersteller meldete einen überraschend kräftigen Auftragseingang und starke Mittelzuflüsse. Die hohe Nachfrage signalisiert eine spürbare Belebung im Industriekundengeschäft und treibt die Aktie mit deutlichem Momentum nach oben.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN6WGF
|7,93
|22964,466952 Punkte
|33,08
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6LJ6
|10,08
|22738,053889 Punkte
|25,18
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WHT
|5,23
|23230,212962 Punkte
|52,47
|Open End
|Sixt SE
|Bull
|HD7DAF
|1,79
|49,068789 EUR
|3,83
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6LHY
|10,76
|22657,742889 Punkte
|23,16
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Microsoft Corp.
|Call
|HD27RU
|0,30
|500,00 USD
|16,84
|17.06.2026
|DAX®
|Call
|UN74BN
|3,60
|24500,00 Punkte
|22,81
|12.06.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UN78P7
|1,42
|290,00 USD
|6,64
|16.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Put
|HD9JSV
|0,41
|240,00 USD
|12,13
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UN5NGH
|1,69
|23400,00 Punkte
|38,81
|08.05.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UN7AWM
|2,61
|23159,244478 Punkte
|30
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UN5ZUF
|3,45
|335,594683 USD
|10
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|8,90
|19965,137498 Punkte
|6
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UG9SK5
|1,52
|434,936329 USD
|6
|Open End
|DAX®
|Short
|UN2HU7
|1,30
|25550,886978 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2026; 09:30 Uhr;
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