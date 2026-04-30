Continental verlängert mit Konzernchef Kötz - Soussan führt nun Aufsichtsrat

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Automobilzulieferers Continental hat den Vertrag von Konzernchef Christian Kötz vorzeitig um drei Jahre bis März 2030 verlängert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag nach der konstituierenden Sitzung des Gremiums im Anschluss an die Hauptversammlung mit. Kötz ist seit 1996 in verschiedenen Funktionen des Reifenbereiches für Continental tätig. Seit 2019 ist er Mitglied des Vorstands, seit dem 1. Januar 2026 Vorsitzender von Continental.

Auf der Sitzung wurde auch Sabrina Soussan zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Reitzle an, der nach mehr als 16 Jahren im Aufsichtsrat von Continental planmäßig mit Ablauf der Hauptversammlung aus dem Amt ausgeschieden ist. Soussan war bereits im September 2025 vom Amtsgericht als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt worden und gehört dem Gremium seitdem an./nas/he