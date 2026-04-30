Dax legt vor langem Wochenende zu - Bilanzen beflügeln

Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - ⁠Beschwingt von starken Firmenbilanzen haben die Anleger an Europas Börsen ihre Konjunktursorgen am Donnerstag beiseite geschoben und bei Aktien zugegriffen. Zum Schluss der verkürzten Handelswoche legte der Dax 1,4 Prozent auf 24.292 Punkte zu und gewann im Wochenvergleich rund 0,6 Prozent. Der EuroStoxx50 schloss 1,1 Prozent höher. Der Dow-Jones-Index an der Wall Street stieg um rund 1,5 Prozent.

Für Entspannung an den Börsen sorgte eine ‌Rolle rückwärts beim Öl: Das Fass Nordseeöl Brent verbilligte sich um rund drei Prozent auf 114 Dollar, nachdem es zuvor um rund sieben Prozent auf den höchsten Stand seit vier Jahren geklettert war. Händler konnten keinen konkreten Auslöser ⁠für die Kursbewegung ausmachen. "Die ⁠Aussichten auf eine baldige Lösung des Iran-Konflikts oder eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus bleiben düster", prognostizierte IG-Marktanalyst Tony Sycamore. Einem Bericht des Portals "Axios" zufolge soll US-Präsident Donald Trump am Donnerstag von seinem Militär über Pläne für eine Reihe von Militärschlägen gegen den Iran unterrichtet werden, um den Verhandlungsdruck auf Teheran zu erhöhen.

EZB KÖNNTE IM JUNI AN DER ZINSSCHRAUBE DREHEN

Die EZB beließ die Zinssätze am Donnerstag wie erwartet unverändert, signalisierte aber ihre wachsende Besorgnis über die steigende Inflation. Eurostat zufolge ‌verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im April im Euroraum um durchschnittlich 3,0 ‌Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Von Reuters befragte Experten hatten mit 2,9 Prozent gerechnet. Die EZB-Entscheider werden mit Blick auf die Teuerung die Zinssätze voraussichtlich mindestens zweimal anheben, beginnend mit ihrer nächsten Sitzung im Juni, sagten zwei mit den Gesprächen vertraute Personen zu Reuters.

Die Aussicht ⁠auf mögliche Zinserhöhungen im Euroraum beflügelte den Euro, während die Renditen für Staatsanleihen sanken. Die Gemeinschaftswährung stieg um bis zu ‌0,5 Prozent auf 1,1733 Dollar und steuerte auf ihren größten Kurssprung ⁠seit knapp zwei Wochen zu.

Für Aufsehen am Devisenmarkt sorgte die deutliche Aufwertung des japanischen Yen. Der Dollar fiel im Gegenzug um bis zu drei Prozent auf 155,59 Yen. Einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Nikkei" zufolge hat Japan am Donnerstag am Devisenmarkt interveniert, um der schwachen Landeswährung unter die Arme zu greifen. Das Blatt berichtet unter Berufung ‌auf Regierungskreise, dass die Regierung und die Notenbank Japans tätig ⁠wurden, indem sie Yen kauften und Dollar verkauften.

DHL IM ⁠AUFWIND - SOCGEN UND BNP PARIBAS ENTTÄUSCHEN

Europaweit gefragt waren Aktien aus den Sektoren Industrie, Gesundheit und Technologie. Der Verteidigungssektorindex kletterte angesichts eines Kurssprungs bei Rolls-Royce in Höhe von 7,6 Prozent. Der britische Technologiekonzern hielt an seiner Gewinnprognose fest.

Stärkster Dax-Wert waren DHL mit einem Plus von 7,5 Prozent. Der Logistikkonzern steigerte im ersten Quartal den operativen Gewinn (Ebit) durch sein Sparprogramm und Preiserhöhungen.

Puma gewannen im MDax 5,3 Prozent. Der angeschlagene Sportartikelkonzern kommt beim Abbau seiner Bestände an Ladenhütern voran und schreibt vorerst wieder schwarze Zahlen.

Ein zuversichtlicher Ausblick von Delivery Hero lockte die Anleger ebenso an: Die Aktien des Lieferdienstes zogen um 7,1 Prozent an.

Im Bankensektor trübten Societe Generale und BNP Paribas die Stimmung. Die SocGen wies einen Rückgang der Handelseinnahmen ⁠aus, bei der BNP blieb das Investmentbanking hinter der Entwicklung von US-Konkurrenten und der Schweizer UBS zurück. SocGen-Aktien verloren 3,6 Prozent, BNP 1,4 Prozent.

(Bericht von Anika Ross und Daniela Pegna. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)