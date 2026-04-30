DAX® - “Salami-Rückgang”

Peu à peu bröckelt derzeit die DAX®-Notiz. So haben die deutschen Standardwerte gestern mit der vierten roten Tageskerze in Folge die runde 24.000er-Marke unterschritten. Damit bewegt sich das Aktienbarometer exakt zwischen den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 23.877/24.111 Punkten). Der kürzerfristige Durchschnitt harmoniert dabei bestens mit der Aufwärtskurslücke vom 14. April (untere Gapkante 23.757 Punkte) und bildet somit einen wichtigen Rückzugsbereich. Auffällig sind zudem die letzten beiden Tagestiefs (23.897/23.881 Punkte), die recht dicht beieinander liegen. Heute dürfte es zu einer Belastungsprobe der beschriebenen Haltezone kommen. Um aus den deckungsgleichen Tiefs dagegen Kapital zu schlagen, müsste der DAX® aber zumindest die o. g. 200-Tage-Linie zurückerobern. Zum Abschluss donnerstags noch ein kurzer Blick auf die Börsenstimmung in den USA. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) halten sich Bullen (38,1 %) und Bären (39,7 %) unter den amerikanischen Privatanlegern derzeit fast exakt die Waage.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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