Essenlieferdienst

Delivery Hero stark gefragt nach Quartalszahlen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Viersen, Germany - May 9. 2020: Close up of mobile phone screen with logo lettering of food delivery service hero on wood table with dish and cutlery (focus on center)
Viersen, Germany - May 9. 2020: Close up of mobile phone screen with logo lettering of food delivery service hero on wood table with dish and cutlery (focus on center) · Quelle: Ralf Liebhold

Die Quartalszahlen von Delivery Hero sind am Donnerstag bei den Anlegern offenbar sehr gut angekommen. Die Aktien des Essenslieferdienstes stiegen am Vormittag um 5,2 Prozent auf 20,12 Euro und waren damit bester Wert im MDax . Sie stoppten außerdem ihre Abwärtstendenz der vergangenen zwei Wochen. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursminus von mehr als elf Prozent zu Buche.

Das Unternehmen ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Der Bruttowarenwert (GMV) erhöhte sich zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent. Der bereinigte Gesamtumsatz aller Segmente kletterte auf gleicher Basis um 17 Prozent nach oben.

Barclays-Analyst Andrew Ross attestierte dem Essenslieferanten ein solides erstes Quartal. Leicht positiv wertete er, dass der Vorstand nun davon ausgeht, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr dem oberen Ende der Zielspanne nähert.

Delivery Hero habe die Erwartungen insbesondere mit dem sehr starken Bruttowarenwert übertroffen und zeige trotz des Nahostkonflikts eine starke Auftragsdynamik, betonte Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC.

Sein Kollege Marcus Diebel von JPMorgan sprach von einer positiven Überraschung bei Umsatz sowie Bruttowarenwert und sieht das Thema Fusionen und Übernahmen in den kommenden Monaten im Anlegerfokus.

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