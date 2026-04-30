Dermapharm - Kleiner Boden, großer Boden
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Kleiner Boden, großer Boden
Mit Hilfe unseres Scoringmodells auf Basis von sieben verschiedenen Indikatoren analysieren wir jede Woche die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Die Dermapharm-Aktie erreicht bei dieser objektiven Auswertung die Maximalpunktzahl von 7 und macht deshalb derzeit eine überzeugende Figur. Zu dieser quantitativen Analyse kommt ein vielversprechender Chartverlauf: So konnte der Titel zuletzt den Abwärtstrend seit August 2023 (akt. bei 39,14 EUR) zu den Akten legen. Dank der beschriebenen Weichenstellung liegt inzwischen eine untere Umkehr vor, aus deren Höhe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 14 EUR bzw. ein Kursziel von 54 EUR ergibt. An dieser Stelle wird es interessant, denn dieses Kursziel lässt perspektivisch auf einen Spurt über die Hochpunkte von 2023 bei 48,50/49,48 EUR hoffen. Ein tatsächlicher Sprung über diese Hürden würde eine noch viel größere Bodenbildung abschließen (siehe Chart). In der Konsequenz liegt ein verschachteltes Kursmuster vor, das durch diverse trendfolgende Indikatoren (z. B. MACD, RSL) zusätzlichen Rückenwind erfährt. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es indes, die Hochs von 2025 bei 42,50/41,85 EUR nicht mehr zu unterschreiten.
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Dermapharm (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Dermapharm
Quelle: LSEG, tradesignal²
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