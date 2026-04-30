Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt im April geringfügig

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April im Vergleich zum Vormonat um 13.000 gesunken, liegt aber mit 3,008 Millionen weiterhin über der Drei-Millionen-Grenze. Im Vergleich zum April 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 77.000, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote lag im April im Vergleich zum März unverändert bei 6,4 Prozent./dm/DP/jkr

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