Dax Chartanalyse 30.04.2026

Diese Hürde muss der Dax überwinden

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80024.000
Dax-Unterstützung22.80023.500

Dax-Rückblick:

Die gestrige Skepsis ("Dem Dax drohen Abgaben Richtung 23.400 Punkte") in der jüngsten Einschätzung zum Dax war berechtigt, im vorbörslichen Handel fiel der Index heute zeitweise in den Bereich um 23.620 Punkte zurück.

Der Dax konnte seine Verluste allerdings heute Vormittag wieder komplett aufholen und legte ausgehend vom vorbörslichen Tagestief gut 300 Punkte zu in der Spitze.

Dax-Ausblick: 

Die Basis für die kräftige Erholung heute Vormittag war die mittelfristige Aufwärts-Trendlinie (schwarz) im Xetra-Dax-Stundenchart. Weiteres Aufwärtspotenzial entsteht allerdings erst bei einem Stunden-Schlusskurs nördlich der 24.000er-Marke - der Bereich 23.900 bis 24.000 Punkte stellt eine recht signifikante Widerstandszone dar (rot).

Unterhalb dieses horizontalen Widerstands wäre ein erneutes Abdriften Richtung 23.700 Punkte keine Überraschung aus technischer Sicht. Ein Ausbruch in Richtung höherer Kurse kann aber ebenso nicht ausgeschlossen werden im derzeit sehr volatilen Marktumfeld.

Zudem stehen am Nachmittag mit dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde Ereignisse an, die die Märkte bewegen könnten.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 29.04.2026
Dem Dax drohen Abgaben Richtung 23.400 Punktegestern, 09:19 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 27.04.2026
Deutscher Leitindex hat gute Chancen für größere Erholung27. Apr. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 24.04.2026
Dax verbleibt in Handelsspanne - Ausbruch abwarten24. Apr. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 23.04.2026
Unterstützung um 24.000 Punkte im Fokus23. Apr. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News