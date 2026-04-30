Diese Hürde muss der Dax überwinden

Dax-Widerstand 24.800 24.000 Dax-Unterstützung 22.800 23.500

Dax-Rückblick:

Die gestrige Skepsis ("Dem Dax drohen Abgaben Richtung 23.400 Punkte") in der jüngsten Einschätzung zum Dax war berechtigt, im vorbörslichen Handel fiel der Index heute zeitweise in den Bereich um 23.620 Punkte zurück.

Der Dax konnte seine Verluste allerdings heute Vormittag wieder komplett aufholen und legte ausgehend vom vorbörslichen Tagestief gut 300 Punkte zu in der Spitze.

Dax-Ausblick:

Die Basis für die kräftige Erholung heute Vormittag war die mittelfristige Aufwärts-Trendlinie (schwarz) im Xetra-Dax-Stundenchart. Weiteres Aufwärtspotenzial entsteht allerdings erst bei einem Stunden-Schlusskurs nördlich der 24.000er-Marke - der Bereich 23.900 bis 24.000 Punkte stellt eine recht signifikante Widerstandszone dar (rot).

Unterhalb dieses horizontalen Widerstands wäre ein erneutes Abdriften Richtung 23.700 Punkte keine Überraschung aus technischer Sicht. Ein Ausbruch in Richtung höherer Kurse kann aber ebenso nicht ausgeschlossen werden im derzeit sehr volatilen Marktumfeld.

Zudem stehen am Nachmittag mit dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde Ereignisse an, die die Märkte bewegen könnten.