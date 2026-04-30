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Dividendenkalender heute, 30.04.2026

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Dividenden-AristokratenLuxusgüter

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 30. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AGNC InvestmentEndgültiges ex-Dividenden Datum
Altria GroupVierteljährliches Dividenden Datum
EngieEndgültiges ex-Dividenden Datum
GEA GroupEndgültiges ex-Dividenden Datum
Henkel Vz.Endgültiges Dividenden Datum
HochtiefEndgültiges ex-Dividenden Datum
HSBCVierteljährliches Dividenden Datum
JP Morgan ChaseVierteljährliches Dividenden Datum
LVMHEndgültiges Dividenden Datum
MarvellVierteljährliches Dividenden Datum
Münchener RückEndgültiges ex-Dividenden Datum
Realty IncomeEndgültiges ex-Dividenden Datum
RTLSonder ex-Dividenden Datum
SantanderEndgültiges ex-Dividenden Datum
StrykerVierteljährliches Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Münchener Rück
Marvell
LVMH
RTL
Hochtief
Henkel
Altria Group
Realty Income
Stryker
HSBC
JP Morgan
Engie
Santander
AGNC Investment
GEA Group

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