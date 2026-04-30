EEII AG: Titel

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EEII AG / Schlagwort(e): Anleihe
EEII AG: Titel

30.04.2026 / 22:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:EEII AG
Alpenstrasse 15
6304 Zug
Schweiz
Telefon:+41 41 729 42 80
Fax:+41 41 729 42 29
E-Mail:info@eeii.ch
Internet:www.eeii.ch
ISIN:CH0007162958
Valorennummer:940179
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:1144219
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