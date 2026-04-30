EQS-Adhoc: KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT
EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT
30.04.2026 / 18:18 CET/CEST
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KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT
- Sprecher des Vorstands Marten Julius verlässt das Unternehmen
- Ralph Rumberg leitet das Unternehmen als Alleinvorstand
Fulda, 30. April 2026 – Die KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), gibt heute Veränderungen im Vorstand bekannt. Marten Julius und der Aufsichtsrat haben sich im besten gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, dass Marten Julius zum 1. Mai 2026 sein Amt als Sprecher des Vorstands niederlegt und aus dem Vorstand sowie dem Unternehmen ausscheidet. Die Aufgaben von Marten Julius übernimmt Ralph Rumberg, der die KAP in seiner neuen Position als CEO/CRO im Einklang mit der Satzung als Alleinvorstand leitet. Mit diesem Schritt ist die Kontinuität in der Unternehmensführung sichergestellt und die Umsetzung des eingeleiteten Restrukturierungsprozesses gewährleistet.
Der Vorstand
Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations
Kai Knitter
Head of Investor Relations & Corporate Communications
kai.knitter@kap.de
+49 (0) 661 103 327
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KAP AG
|Edelzeller Straße 44
|36043 Fulda
|Deutschland
|Telefon:
|06611030
|Fax:
|0661103830
|E-Mail:
|office@kap.de
|Internet:
|www.kap.de
|ISIN:
|DE0006208408
|WKN:
|620840
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|2319570
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