EQS-Adhoc: KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT

30.04.2026 / 18:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KAP AG GIBT VERÄNDERUNG IM VORSTAND BEKANNT

  • Sprecher des Vorstands Marten Julius verlässt das Unternehmen
  • Ralph Rumberg leitet das Unternehmen als Alleinvorstand

Fulda, 30. April 2026 – Die KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), gibt heute Veränderungen im Vorstand bekannt. Marten Julius und der Aufsichtsrat haben sich im besten gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, dass Marten Julius zum 1. Mai 2026 sein Amt als Sprecher des Vorstands niederlegt und aus dem Vorstand sowie dem Unternehmen ausscheidet. Die Aufgaben von Marten Julius übernimmt Ralph Rumberg, der die KAP in seiner neuen Position als CEO/CRO im Einklang mit der Satzung als Alleinvorstand leitet. Mit diesem Schritt ist die Kontinuität in der Unternehmensführung sichergestellt und die Umsetzung des eingeleiteten Restrukturierungsprozesses gewährleistet.

Der Vorstand


Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations
Kai Knitter
Head of Investor Relations & Corporate Communications
kai.knitter@kap.de
+49 (0) 661 103 327

Ende der Insiderinformation

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KAP AG
Edelzeller Straße 44
36043 Fulda
Deutschland
Telefon:06611030
Fax:0661103830
E-Mail:office@kap.de
Internet:www.kap.de
ISIN:DE0006208408
WKN:620840
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2319570
Ende der MitteilungEQS News-Service

2319570 30.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
KAP Beteiligung

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News