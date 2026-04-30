EQS-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 infolge der Terminverschiebung bei der Branicks Group AG

EQS-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 infolge der Terminverschiebung bei der Branicks Group AG



30.04.2026 / 07:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 infolge der Terminverschiebung bei der Branicks Group AG

München, 30. April 2026. Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („Gesellschaft“ – WKN 750100 / ISIN DE0007501008) hat heute nach interner Prüfung und in Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer beschlossen, die Veröffentlichung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu verschieben.

Die Gesellschaft beabsichtigt nunmehr, den geprüften Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 unmittelbar nach der Veröffentlichung der Finanzkennzahlen durch die Branicks Group AG (angekündigt bis zum 30.06.2026) fertigzustellen und unverzüglich zu publizieren.



Mitteilende Person

Theo Reichert

Vorstandsvorsitzender

Tel: +49 89 381611-0

E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Kornelia Kneissl

K2K GmbH

Tel. +49 151 25 310 555

E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ende der Insiderinformation

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Maximilianstraße 35C 80539 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: sekretariat@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2318490

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2318490 30.04.2026 CET/CEST