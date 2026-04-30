EQS-AFR: 4finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 4finance S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
4finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.04.2026 / 16:36 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 4finance S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/69f35636e24ba2a0ac8c34df_FS2025%20-%204finance%20S.A.%20Final.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/69f35636e24ba2a0ac8c34df_FS2025%20-%204finance%20S.A.%20Final.pdf

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:4finance S.A.
8-10 Avenue de la Gare
1610 Luxembourg
Luxemburg
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2319542 30.04.2026 CET/CEST

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4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)

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