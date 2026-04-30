EQS-AFR: 4finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 4finance S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

4finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.04.2026 / 16:36 CET/CEST

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Hiermit gibt die 4finance S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/69f35636e24ba2a0ac8c34df_FS2025%20-%204finance%20S.A.%20Final.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/69f35636e24ba2a0ac8c34df_FS2025%20-%204finance%20S.A.%20Final.pdf

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Sprache: Deutsch Unternehmen: 4finance S.A. 8-10 Avenue de la Gare 1610 Luxembourg Luxemburg

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