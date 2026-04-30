EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
30.04.2026 / 13:52 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/04/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-3-de.zip
Sprache: Englisch
Ort:
https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/04/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-3-de.zip
Bemerkungen:
Korrektur aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages
30.04.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|eurotelesites.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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