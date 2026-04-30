EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EuroTeleSites AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

30.04.2026 / 13:52 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/04/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-3-de.zip

Sprache: Englisch

Ort:

https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/04/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-3-de.zip

Bemerkungen:

Korrektur aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages

30.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EuroTeleSites AG
Lassallestraße 9
1020 Wien
Österreich
Internet:eurotelesites.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2319308 30.04.2026 CET/CEST

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