EQS-AFR: Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Greiffenberger AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
30.04.2026 / 23:27 CET/CEST
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Hiermit gibt die Greiffenberger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort:
https://greiffenberger.de/berichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort:
https://greiffenberger.de/berichte/
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Greiffenberger AG
|Eberlestraße 28
|86157 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.greiffenberger.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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