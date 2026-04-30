EQS-AFR: Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Greiffenberger AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.04.2026 / 23:27 CET/CEST

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Hiermit gibt die Greiffenberger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Ort:

https://greiffenberger.de/berichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Ort:

https://greiffenberger.de/berichte/

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Greiffenberger AG Eberlestraße 28 86157 Augsburg Deutschland Internet: www.greiffenberger.de

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