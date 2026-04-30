EQS-AFR: InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InTiCa Systems SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.04.2026 / 08:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die InTiCa Systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Ort:

https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Ort:

https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Ort:

https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:InTiCa Systems SE
Spitalhofstraße 94
94032 Passau
Deutschland
Internet:www.intica-systems.com
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2318556 30.04.2026 CET/CEST

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