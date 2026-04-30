EQS-AFR: InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InTiCa Systems SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
30.04.2026 / 08:44 CET/CEST
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Hiermit gibt die InTiCa Systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026
Ort:
https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026
Ort:
https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026
Ort:
https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|InTiCa Systems SE
|Spitalhofstraße 94
|94032 Passau
|Deutschland
|Internet:
|www.intica-systems.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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