EQS-AFR: InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InTiCa Systems SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.04.2026 / 08:44 CET/CEST

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Hiermit gibt die InTiCa Systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Ort:

https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Ort:

https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Ort:

https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications

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Sprache: Deutsch Unternehmen: InTiCa Systems SE Spitalhofstraße 94 94032 Passau Deutschland Internet: www.intica-systems.com

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