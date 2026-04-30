EQS-AFR: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
30.04.2026 / 10:35 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.kelag.at/media/pdf/publikationen/JFB/ESEF/Jahresfinanzbericht_2025.zip
Bemerkungen:
Hierbei handelt es sich um eine erneute Veröffentlichung aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages , das die veröffentlichte Version vom 29.04.2026 ersetzt. Es wurden keine inhaltlichen Änderungen in der für den Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) vorgenommen.
30.04.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft
|Arnulfplatz 2
|9020 Klagenfurt
|Österreich
|Internet:
|www.kelag.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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