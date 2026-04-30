EQS-AFR: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten

KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



30.04.2026 / 10:35 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.kelag.at/media/pdf/publikationen/JFB/ESEF/Jahresfinanzbericht_2025.zip

Bemerkungen:

Hierbei handelt es sich um eine erneute Veröffentlichung aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages , das die veröffentlichte Version vom 29.04.2026 ersetzt. Es wurden keine inhaltlichen Änderungen in der für den Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) vorgenommen.

30.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft Arnulfplatz 2 9020 Klagenfurt Österreich Internet: www.kelag.at

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319050 30.04.2026 CET/CEST