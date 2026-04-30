EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Krones AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



30.04.2026 / 08:24 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Krones AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.05.2026

Ort:

https://www.krones.com/media/downloads/Q1_2026_d.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.05.2026

Ort:

https://www.krones.com/media/downloads/Q1_2026_e.pdf

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling Deutschland Internet: www.krones.com

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