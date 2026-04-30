EQS-AFR: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

30.04.2026 / 11:13 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.raiffeisen.at/rlbstmk/reports

30.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Radetzkystraße 15
8010 Graz
Österreich
Internet:https://www.raiffeisen.at/stmk/rlb/de/privatkunden.html
Ende der MitteilungEQS News-Service

2319152 30.04.2026 CET/CEST

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