EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



30.04.2026 / 16:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen

Bemerkungen:

Rath AG Finanzberichterstattung 2025

30.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Rath AG Walfischgasse 14 1010 Wien Österreich Internet: www.rath-group.com

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