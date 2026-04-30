EQS-AFR: SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

30.04.2026 / 11:51 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SGL Carbon SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SGL Carbon SE
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet:www.sglcarbon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2319194 30.04.2026 CET/CEST

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