EQS-AFR: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.04.2026 / 11:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Maximilianstraße 35C
80539 München
Deutschland
Internet:www.ttl-ag.de
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