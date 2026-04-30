EQS-AFR: VIDINEXT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VIDINEXT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
VIDINEXT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.04.2026 / 09:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VIDINEXT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/GB2025-1.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/GB2025-1.pdf

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VIDINEXT AG
Poststrasse 24
6300 Zug
Schweiz
Internet:http://www.vidinext.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2319038 30.04.2026 CET/CEST

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