EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG / Aktienrückkauf

Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.04.2026 / 16:05 CET/CEST

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Aktienrückkaufprogramm 2025, 35. Zwischenmeldung und Schlussmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 27. April 2026 bis einschließlich 30. April 2026 insgesamt 11.134 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Verlängerung mit Ad-hoc-Mitteilung vom 05. Dezember 2025 und mit Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.



Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien

(Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs

(Euro) Aggregiertes Volumen¹

(Euro) 27.04.2026 3.022 2,6096 7.886,08 28.04.2026 2.853 2,6000 7.417,80 29.04.2026 2.649 2,6000 6.887,40 30.04.2026 2.610 2,6000 6.786,00

¹ ohne Erwerbsnebenkosten



Das Aktienrückkaufprogramm 2025 war bis zum heutigen Tag befristet. Im Zeitraum vom 03. Juli 2025 bis einschließlich 30. April 2026 wurden insgesamt 746.873 eigene Aktien zu einem Durchschnittkurs von EUR 2,4299 und mit einem Gesamtpreis¹ von EUR 1.814.795,42 zurückgekauft. Die Anzahl der zurückgekauften Aktien entspricht einem rechnerischen Anteil von 2,75% des Grundkapitals der Scherzer & Co. AG.



Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.



Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2025 abrufbar.



Köln, den 30. April 2026



Scherzer & Co. AG

Der Vorstand

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Scherzer & Co. AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Internet: www.scherzer-ag.de

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