EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Rodrigo Francisco Diehl, Übertragung von 6.066 Aktien ohne Zuzahlung im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG für Vorstandsmitglieder.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.04.2026 / 14:18 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Rodrigo Francisco
|Nachname(n):
|Diehl
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Telekom AG
b) LEI
|549300V9QSIG4WX4GJ96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005557508
b) Art des Geschäfts
|Übertragung von 6.066 Aktien ohne Zuzahlung im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG für Vorstandsmitglieder.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|30.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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