EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Rodrigo Francisco Diehl, Übertragung von 6.066 Aktien ohne Zuzahlung im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG für Vorstandsmitglieder.

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.04.2026 / 14:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Rodrigo Francisco
Nachname(n):Diehl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Telekom AG

b) LEI

549300V9QSIG4WX4GJ96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005557508

b) Art des Geschäfts

Übertragung von 6.066 Aktien ohne Zuzahlung im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG für Vorstandsmitglieder.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

30.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.telekom.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104578 30.04.2026 CET/CEST

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