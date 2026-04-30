EQS-HV: hGears AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Schramberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS-News: hGears AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
hGears AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Schramberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
30.04.2026 / 15:05 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|hGears AG
|Brambach 38
|78713 Schramberg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@hgears.com
|Internet:
|https://ir.hgears.com/de/hauptversammlung/
|ISIN:
|DE000A3CMGN3
|Ende der Mitteilung
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2319418 30.04.2026 CET/CEST