EQS-HV: hGears AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Schramberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 29. April 2026 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der hGears AG für Donnerstag, den 11. Juni 2026, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der hGears AG, Brambach 39, D-78713 Schramberg, einberufen.

Im Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 8 ist bei den Angaben zu persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen der Kandidaten für den Aufsichtsrat bei den Angaben zu Herrn Lars Ahns ein Fehler enthalten.

Dieser soll im Folgenden korrigiert werden.

"Herr Lars Ahns ist Geschäftsführer der rubicon equities GmbH, die in einer geschäftlichen Beziehung mit dem Aktionär der Gesellschaft, Rubicon Stockpicker Fund, steht. Rubicon Stockpicker Fund ist an der Gesellschaft mit 19,2% der stimmberechtigten Aktien beteiligt. Insoweit besteht eine geschäftliche Beziehung zwischen Herrn Ahns und einem mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der hGears AG beteiligten Aktionär."

Im Übrigen bleibt die am 29. April 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einladung unverändert bestehen.