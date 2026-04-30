EQS-HV: OHB SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2026 in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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OHB SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2026 in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
30.04.2026 / 16:20 CET/CEST
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