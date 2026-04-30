EQS-News: Auto China 2026: ThunderSoft präsentiert AquaDrive AIOS 2.1

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Auto China 2026: ThunderSoft präsentiert AquaDrive AIOS 2.1



30.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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Deutlicherer Weg für intelligente Fahrzeuge zum „KI-definierten Fahrzeug (AIDV)“

BEIJING, April 2026 — Auf der kürzlich eröffneten Auto China 2026 stellte ThunderSoft (Börsenkürzel: 300496), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Betriebssystemen sowie Produkten und Technologien für Endgerät-KI, offiziell AquaDrive AIOS 2.1 vor. Basierend auf dem technologischen Fundament des ThunderSoft-AIOS, ist diese eine der branchenweit wenigen Lösungen für einen „KI-Agent für Cockpit-Fahr-Fusion“. Branchenbeobachter sehen in der Vorstellung dieses Produkts nicht nur die erste einheitliche Erlebnisarchitektur, die das Fahren, das intelligente Fahren, die Navigation, das Parken sowie KI-Agenten nahtlos miteinander verschmilzt und somit die intelligente Schaltzentrale des gesamten Fahrzeugs neu definiert, sondern vielmehr einen entscheidenden Wendepunkt des Paradigmenwechsels der Industrie vom „softwaredefinierten Fahrzeug (SDV)“ zum „KI-definierten Fahrzeug (AIDV)“. Damit bietet dieses Produkt einen umsetzbaren, evolutionsfähigen und kollaborativen Ansatz für die AIDV-Praxis.

Die sechs Kern-Highlights von AquaDrive AIOS 2.1 bilden die entscheidenden Grundpfeiler für die Cockpit-Fahr-Fusion sowie für den Prozess hin zu AIDV:

1. Cockpit-Fahr-Fusion: Als eine KI-native Lösung für „KI-Agent für Cockpit-Fahr-Fusion“ legt sie den Grundstein für eine domänenübergreifende Fusion von „Cockpit, Fahren, Fahrwerk und Antrieb“ auf Basis einer zentralen Computing-Architektur.

2.Tiefe Integration von automatisiertem Fahren und KI-Agenten: Sie ebnet den Weg für die Entwicklung von L3 über L4 bis hin zu L5 und bietet den entscheidenden Lösungsansatz für komplexe Corner Cases.

3. ISR als Desktop (Einheitlicher Interaktionszugang): Durch die tiefe Integration und Multi-Screen-Fusion von Karten, Video-Streams der Umgebungsrealität (SR) und Video-Streams des Rundumsicht-Systems (AVM) wird eine Darstellung auf einer einheitlichen Echtzeit-Visualisierungsoberfläche ermöglicht. Dies führt zu einer berührungslosen Interaktion, was die Fahrsicherheit erheblich erhöht. Zudem beschleunigt die hervorragende plattformübergreifende Adaptivität die flächendeckende technische Umsetzung und Marktdurchdringung dieser Technologie.

4. Fünfdimensionale Fusion des Realraums: Dies ist die branchenweit einzige Lösung, welche fünf Dimensionen – Karte, Umgebungsrealität (SR), Rundumsicht-System (AVM), KI und den automatisierten Parkassistenten (APA) – vereint, was einen Echtzeit-Entscheidungsregelkreis nach dem Prinzip „Wahrnehmung = Darstellung, Verstehen = Reaktion“ realisiert. Dadurch wird zudem ein 360°-Visualisierungssystem ohne tote Winkel für sämtliche Verkehrsbedingungen geschaffen.

5.Upgrade der Rendering-Engine „Kanzi 4“: Dies ermöglicht eine exzellente Nutzerinteraktionserfahrung durch Multi-Screen-Fusion sowie das digitale Cockpit.

6.Starlight-Nachtsichttechnologie: Diese Technologie ermöglicht eine klare, artefaktfreie visuelle Verstärkung bei extrem schwachem Licht von unter 1 Lux. Sie stellt eine entscheidende Komponente für die Allwetter-Wahrnehmung intelligent vernetzter Fahrzeuge dar und schließt zudem eine entscheidende Lücke in der Fähigkeit zur lückenlosen Allwetter-Wahrnehmung.

Aus Sicht des Verfassers bietet die neue Version 2.1 von AquaDrive AIOS einen erheblichen Mehrwert für das gesamte Ökosystem von Upstream-, Midstream- und Downstream-Bereichen der Automobilindustrie:

1 Für OEM-Hersteller: Sie verkürzt die Entwicklungszyklen für intelligente Funktionen drastisch und beschleunigt den Prozess der Serienproduktion. Die nach Automobilstandard zertifizierte HMI-Plattform unterstützt das KI-getriebene Gestalten personalisierter Benutzeroberflächen und ermöglicht es Marken, eine differenzierte Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen.

2 Für Tier-1-Zulieferer: Durch die Bereitstellung von SDKs und ein plattformübergreifendes Design (kompatibel mit QNX, Android und Linux) werden die technologischen Barrieren sowiedie Adaptionskosten für die globale Implementierung erheblich gesenkt.

3 Für Endverbraucher/Fahrzeugnutzer: Vision einer KI-getriebenen, personalisierten Nutzerinteraktion wird Realität.

Dem Verfasser wird deutlich: Im Zuge der Entwicklungsgeschichte von Fahrzeug-Betriebssystemen und Endgerät-KI-Lösungen hat sich ThunderSoft als ein „bescheidener Technologieführer“ bewährt.

1. Von Betriebssystemen (OS) zu AIOS, von der Domänensteuerung zum Zentralen Computing und von reinen Softwarelösungen zu integrierten Hard- und Softwarelösungen

Bereits 2013 begann ThunderSoft mit seiner strategischen Ausrichtung im Bereich der intelligenten Fahrzeuge,

wobei AIOS (das 2013 noch das klassische OS war) als technisches Fundament diente, um Fahrzeugherstellern und Tier-1-Zulieferern – basierend auf der tiefgreifenden technologischen Expertise des Unternehmens in intelligenten Betriebssystemen und Endgerät-KI – Produkte und Lösungen anzubieten, die den gesamten Lebenszyklus von intelligenten Fahrzeugen abdecken. Diese umfassen unter anderem intelligente Cockpits, automatisiertes Fahren, intelligente Sichtsysteme, Plattformen für das Zentrale Computing sowie die Interaktions-Engine „Kanzi AI“.

Im Jahr 2025 führte das Unternehmen zudem gemeinsam mit Geely und NVIDIA

die innovative „AIBOX“-Lösung in den Markt ein – eine One-Stop-Lösung für KI-Rechenleistung, die eine schnelle Implementierung von KI-Großmodellen im Fahrzeug ermöglicht, ohne die bestehende E/E-Architektur verändern zu müssen. Nach der Übernahme von Rightware im Jahr 2016 hat ThunderSoft das finnische Unternehmen durch umfassende Unterstützung und Förderung gestärkt, sodass Rightware sich zu einem Global Player entwickelte; heute ist Rightware nicht nur die branchenführende und bevorzugte HMI-Engine für Automobile, sondern spielt zudem eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Nutzererfahrung im Prozess der Synergie von Cockpit und Fahren.

2.

Hinsichtlich der Ökosystem-Synergie hat das Unternehmen

in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Partnern

einen geschlossenen industriellen Ökosystem-Kreislauf geschaffen, der „Basis-Chips – Betriebssystem – Oberanwendungen – Cloud-Management“ umfasst.

Fazit: Ein Meilenstein als Auftakt zu einer neuen Reise

Wie Larry Geng, Mitbegründer und Executive President von ThunderSoft, betonte:

„Der Bereich der intelligenten Fahrzeuge durchläuft derzeit einen entscheidenden Prozess der Evolution vom ‚Transportmittel‘ zum ‚mobilen intelligenten Agenten‘. Und diese durch KI getriebene Transformation der physischen Welt – vom Betriebssystem bis hin zur Endgerät-KI – hat gerade erst begonnen.“

ThunderSoft Unternehmensprofil:

Getreu der Vision, „intelligente Technologien für jedes Gerät verfügbar zu machen“, konzentriert sich ThunderSoft stets darauf, die technologische Führung sowie die Implementierung von Betriebssystemen – insbesondere von intelligenten Betriebssystemen (AIOS) – sowie von intelligenten Produkten und Lösungen für Endgeräte in der physischen Welt voranzutreiben. Sowohl im Automobilsektor als auch in der noch umfassenderen physischen Welt des AIoT: Das Portfolio von ThunderSoft erstreckt sich über vielfältige Bereiche wie intelligentes Wohnen, intelligente Hardware, intelligente Branchenlösungen sowie Robotik. Mit Niederlassungen in über 40 Städten und 14 Ländern betreibt ThunderSoft derzeit ein wahrhaft globales Forschungs-, Entwicklungs- und Servicenetzwerk.

Further information available at: https://www.thundersoft.com/

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