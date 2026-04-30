EQS-News: BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025

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BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025



30.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025

Umsatz mit 161,7 Mio. EUR um 4,5 % unter Vorjahr (2024: 169,3 Mio. EUR)

EBITDA-Anstieg um 22,8 % auf 16,3 Mio. EUR (2024: 13,3 Mio. EUR), getragen vom „Accelerate“-Programm und Effizienzmaßnahmen einschließlich KI-gestützter Prozessintegration

Konzernfehlbetrag deutlich reduziert auf 0,3 Mio. EUR (2024: 5,1 Mio. EUR)

Reduzierung der Gesamtverbindlichkeiten um 14,1 Mio. EUR auf 80,1 Mio. EUR; planmäßige Anleihetilgungen

Ausblick 2026: Umsatz und EBITDA jeweils im niedrigen einstelligen Prozentbereich über Vorjahr erwartet; ausgeglichenes Konzernergebnis in Aussicht

Schwanewede, 30. April 2026 – Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihren geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Die Booster Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 161,7 Mio. EUR und lag damit 4,5 % unter dem Vorjahr (2024: 169,3 Mio. EUR). Maßgeblich für diese Entwicklung war das anhaltend schwache Nachfrageumfeld im Automobilsektor, das vor allem den Geschäftsbereich Automotive Internal Combustion Engine (ICE) belastete. Die neuen Geschäftsbereiche konnten dem Marktumfeld hingegen mit einem leichten Umsatzwachstum entgegenwirken und ihren Anteil am Konzernumsatz auf 11 % ausbauen.

Trotz des Umsatzrückgangs verbesserte sich die operative Rentabilität deutlich. Das EBITDA stieg um 22,8 % auf 16,3 Mio. EUR (2024: 13,3 Mio. EUR). Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch Kostenoptimierungsmaßnahmen und operative Effizienzgewinne im Rahmen des “Accelerate”-Programms des Unternehmens sowie durch fortgesetzte Automatisierungsinitiativen einschließlich KI-gestützter Prozessintegration getragen. Die EBITDA-Marge stieg folglich auf 10,0 % (2024: 8,0 %). Das EBIT erhöhte sich dementsprechend – nur leicht gedämpft durch höhere Abschreibungen – deutlich auf 7,4 Mio. EUR (2024: 4,7 Mio. EUR). Der Konzernfehlbetrag verringerte sich auf 0,3 Mio. EUR (2024: 5,1 Mio. EUR) und verdeutlicht die starke Verbesserung der operativen Rentabilität.

Zum 31. Dezember 2025 verringerte sich die Bilanzsumme der Booster Gruppe auf 93,4 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 108,9 Mio. EUR). Treiber dieser Entwicklung war im Wesentlichen die Rückführung der Gesamtverbindlichkeiten um 14,1 Mio. EUR auf 80,1 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken von 12,8 Mio. EUR auf 9,7 Mio. EUR; die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing sind von 6,5 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR zurückgegangen. Entsprechend dem geplanten Tilgungsprofil wurde das ausstehende Anleihevolumen um 5,0 Mio. EUR auf 41,5 Mio. EUR reduziert. Aufgrund des Jahresfehlbetrags sank das Eigenkapital um 1,2 Mio. EUR auf 6,9 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote blieb mit 7,4 % stabil (31. Dezember 2024: 7,5 %). Der Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von 13,6 Mio. EUR auf 6,5 Mio. EUR war im Wesentlichen auf die Verringerung der Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen, die hauptsächlich durch Zinszahlungen für die Anleihe und planmäßige Anleihetilgungen bedingt war.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit erreichte 11,8 Mio. EUR (2024: 19,5 Mio. EUR). Ursächlich hierfür war in erster Linie ein geringerer Beitrag aus dem Vorratsabbau (2,3 Mio. EUR gegenüber 5,8 Mio. EUR im Vorjahr), der den proaktiven Bestandsaufbau zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit bei erwarteter stärkerer Kundennachfrage zu Jahresbeginn widerspiegelt.

Robert Lackermeier, CEO von Booster Precision Components Holding GmbH: „Trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds haben wir 2025 operativ klare Fortschritte erzielt: Mit einem EBITDA-Anstieg von rund 23 % und einem deutlich reduzierten Konzernverlust zeigt sich die Wirkung unseres ‚Accelerate'-Programms deutlich. Eine zentrale Rolle spielte dabei der konsequente Ausbau unserer Automatisierung – von KI-gestützten Robotiksystemen bis hin zu unserem eigenentwickelten Inline-Qualitätskontrollsystem. Parallel haben wir die strategische Verbreiterung unserer Geschäftsbasis vorangetrieben – mit dem Markteintritt in stationäre Wasserstoffanwendungen sowie neuen Kunden im Bereich industrieller Kompressoranwendungen, unter anderem für den wachsenden Datacenter-Markt. Unsere Produkte aus den neuen Geschäftsfeldern E-Mobilität, Wasserstoff und industrielle Anwendungen tragen bereits 11 % zum Konzernumsatz bei und belegen den Fortschritt unserer strategischen Neuausrichtung.“

Ausblick 2026

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (2025: 161,7 Mio. EUR). Das EBITDA wird sich voraussichtlich in vergleichbarem Umfang verbessern (2025: 16,3 Mio. EUR), sodass ein ausgeglichenes Konzernergebnis erreicht werden dürfte. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die Nachfrage stabilisiert und die im letzten Jahr eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung sich weiterhin positiv auswirken werden. Die weltweite Umsetzung weiterer Automatisierungsprojekte, einschließlich der KI-gesteuerten Prozessintegration, soll in den kommenden Jahren zu zusätzlichen Prozess- und Effizienzsteigerungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette führen.

Parallel dazu intensiviert das Unternehmen seine Vertriebsaktivitäten und treibt das Umsatzwachstum durch eine verstärkte Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsorganisation weiter voran. Neben den etablierten Transformationsbereichen wie E-Mobilität und Brennstoffzellentechnologie bieten aufstrebende Segmente wie Robotik und stationäre Wasserstoffanwendungen zusätzliche Wachstumsperspektiven. Hinzu kommt der wachsende Markt für Industriekompressoren – insbesondere im Bereich Energie und Gebäudemanagement. Für Boosters Kernkomponenten, wie beispielsweise Kompressorräder, Laufräder und Diffusoren, eröffnen sich dadurch erhebliche Geschäftsmöglichkeiten, die sowohl eine Kunden- als auch eine Produktdiversifizierung ermöglichen.

Kontakt

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Industriepark Brundorf 4

28790 Schwanewede

T +49 4795-95610

mail@booster-precision.com

BOOSTER Gruppe

Die BOOSTER Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die BOOSTER Gruppe umfasst acht Gesellschaften in fünf Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der BOOSTER Gruppe liegt derzeit auf Komponenten für Turbolader, die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie zur Geschäftserweiterung wird das Produktportfolio sukzessive um Produkte für Anwendungen im Bereich E-Mobility, Hydrogen und Industry ausgebaut. Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ist die Holdinggesellschaft der BOOSTER Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften.

www.booster-precision.com

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