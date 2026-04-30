EQS-News: Cognizant übernimmt Astreya und baut damit seine KI-orientierten Managed-Services-Kapazitäten in großem Maßstab aus

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Cognizant übernimmt Astreya und baut damit seine KI-orientierten Managed-Services-Kapazitäten in großem Maßstab aus



30.04.2026 / 21:55 CET/CEST

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Durch die Übernahme wird Cognizants Technologieportfolio für KI-Entwickler um produktionsreife Funktionen für den KI-Betrieb erweitert

Astreya, ein Spezialist für KI-Infrastruktur und Rechenzentrumsdienste mit umfassender Expertise in den Bereichen Rechenzentren und Managed Workplace Services, wird im Zuge des größten Ausbaus der Rechenzentrumsinfrastruktur in der Geschichte zu Cognizant wechseln

TEANECK, New Jersey, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von Astreya getroffen hat, einem führenden, plattformorientierten, globalen Anbieter von IT-Managed Services und -Lösungen mit Schwerpunkt auf KI und Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, zu einem nicht genannten Preis. Die Transaktion soll die Transformation von Cognizant zu einem Anbieter von KI-Lösungen vorantreiben und die Kompetenzen des Unternehmens im Bereich der KI-Infrastruktur erheblich erweitern, indem die umfassenden Managed-Services-Kompetenzen von Astreya für Unternehmenskunden in großem Maßstab genutzt werden.

New Cognizant Logo

Astreya wurde 2001 gegründet und ist in mehr als 35 Ländern tätig. Das Unternehmen blickt auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte als vertrauenswürdiger Partner der weltweit größten Technologieunternehmen zurück, darunter langfristige, ergebnisorientierte Managed-Services-Partnerschaften mit sechs der „Magnificent-Seven"-Hyperscaler. Die firmeneigene AI-OpsHub-Plattform mit Modulen für Bereitschaftsbewertung, Signal Intelligence, Analytik und agentische Automatisierung sowie das Tech Innovation Office sollen den KI-Talentpool von Cognizant erweitern und dessen produktionsreife KI-Bereitstellungskapazitäten stärken, um das breite KI-Potenzial in konkrete Geschäftsergebnisse und unternehmensgerechte Plattformen umzusetzen, die auf die individuellen Kundenkontexte zugeschnitten sind. In Kombination mit Cognizants von Grund auf hybrider KI-Infrastrukturstrategie wird erwartet, dass Astreyas differenziertes Fachwissen bei der Konzeption, dem Aufbau und der Verwaltung von KI-Infrastrukturen entlang der gesamten Wertschöpfungskette dazu beitragen wird, die Transformationsprozesse der Kunden zu unterstützen und zu beschleunigen. Astreyas maßgeschneiderte KI-Lösungen für Kunden und seine Ökosystempartnerschaften, die auf der Google Cloud Platform und ServiceNow basieren, werden zu wichtigen Bestandteilen der globalen Bereitstellungsinfrastruktur von Cognizant.

„Zwischen 2025 und 2030 wird ein Ausbau der KI-Rechenzentrumsinfrastruktur im Wert von 6,7 Billionen US-Dollar prognostiziert, der derzeit die globale Technologielandschaft neu gestaltet, wobei sich die weltweite Kapazität in fünf Jahren voraussichtlich verdoppeln wird. Die fünf größten Hyperscaler werden voraussichtlich allein im Jahr 2026 fast 700 Milliarden US-Dollar für Infrastruktur ausgeben. Durch die Übernahme von Astreya und dessen proprietären KI-Tools sowie der produktionsreifen Infrastrukturplattform, die den KI-Builder-Stack von Cognizant ergänzt, werden wir noch besser aufgestellt sein, um Kunden bei der Architektur ihrer plattformgesteuerten KI-Systeme zu unterstützen und diese in großem Maßstab zu operationalisieren", sagte Ravi Kumar S., CEO von Cognizant.

Surya Gummadi, Präsident von Cognizant Americas, fügte hinzu: „Investitionen in KI-Rechenzentren sind ein entscheidender Faktor für künftiges Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum, insbesondere in den USA, wo Rechenzentren und damit verbundene Hightech-Investitionen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 schätzungsweise 80 % des Wachstums der privaten Binnennachfrage ausmachten und die Investitionsausgaben der Hyperscaler mittlerweile fast 400 Milliarden US-Dollar jährlich erreichen, wobei jeder direkte Arbeitsplatz in einem Rechenzentrum mehr als sechs Arbeitsplätze in anderen Bereichen der Wirtschaft unterstützt. Eine effektive und glaubwürdige Skalierung der KI-Infrastruktur, einschließlich Rechenzentren, erfordert tiefgreifendes Kontextwissen und Fachkompetenz im Bereich KI-Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass die Übernahme von Astreya die KI-Infrastrukturkapazitäten von Cognizant erheblich erweitern und unsere starken Beziehungen zu den ‚Magnificent Seven' unter den Hyperscalern weiter stärken wird."

Astreyas AI OpsHub mit Modulen für Bereitschaftsbewertung, Signal Intelligence, Analytik und agentische Automatisierung bietet Cognizant eine vorgefertigte Betriebs-Engine, die bereits messbare Ergebnisse liefert. Neben dem Tech Innovation Office werden Astreyas maßgeschneiderte KI-Lösungen für Kunden, umfangreiche Managed-Services-Fähigkeiten und seine Ökosystem-Partnerschaften, die auf der Google Cloud Platform und ServiceNow basieren, zu wichtigen Assets innerhalb der globalen Bereitstellungsinfrastruktur von Cognizant.

„Astreya hat neu definiert, was es bedeutet, ein vertrauenswürdiger Partner im KI-Zeitalter zu sein, indem es Intelligenz in jede Lösung integriert, ohne dabei die menschliche Verbindung zu verlieren, die echte Ergebnisse vorantreibt. Der Zusammenschluss mit Cognizant ist der logische nächste Schritt für das globale Team von Astreya und vor allem für die Kunden, die uns den Betrieb ihrer kritischsten Technologieumgebungen anvertraut haben. Wir haben in den letzten Jahren bewusst und diszipliniert in KI investiert: Plattformen aufgebaut, Spezialisten geschult und die Art und Weise, wie Managed Services bereitgestellt werden, grundlegend neu gestaltet. Wir freuen uns darauf, als Teil von Cognizant die Ära der KI-Infrastruktur anzugehen!", sagte Romil Bahl, Präsident und CEO von Astreya.

Die Übernahme beschleunigt direkt den Übergang von Cognizant zu einem KI-Entwickler, wobei das Unternehmen Unternehmen dabei unterstützt, die Lücke zwischen Investitionen in KI-Infrastruktur und geschäftlichem Nutzen zu schließen, indem es interdisziplinäre Talente einsetzt und bereitstellt, die in der Lage sind, KI-Systeme in großem Maßstab zu betreiben. Astreya ist ein Anbieter von operativen Managed Services, der bereits Managed Services in Umgebungen bereitstellt, die von sechs der Hyperscaler betrieben werden, und dabei Rechenzentrumsinfrastruktur, KI-Laborumgebungen, Unternehmensnetzwerke und Arbeitsplatztechnologie im Hyperscaler-Maßstab verwaltet – mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung in der ergebnisorientierten Bereitstellung von Managed Services.

Für die bestehenden Kunden von Cognizant wird die Übernahme voraussichtlich bewährte KI-Betriebsfähigkeiten liefern – Beschleuniger, Plattform-IP und auf Hyperscaler-Umgebungen spezialisierte Fachkräfte –, die sofort eingesetzt werden können. Für die bestehenden Kunden von Astreya wird erwartet, dass die globale Reichweite und Branchenbreite von Cognizant eine deutlich erweiterte Servicekapazität erschließt und die Kommerzialisierung neuer Enterprise-AI-Ops-Fähigkeiten in einem Tempo beschleunigt, das als eigenständiger Managed-Services-Anbieter nicht erreichbar wäre.

Die Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und anderer Abschlussbedingungen. Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu Cognizant: Cognizant (NASDAQ: CTSH ist ein KI-Entwickler und Technologie-Dienstleister, der durch die Entwicklung von Full-Stack-KI-Lösungen für Kunden eine Brücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schlägt. Dank seiner umfassenden Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ist Cognizant in der Lage, den individuellen Kontext von Unternehmen in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial steigern, greifbare Erträge erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.

Informationen zu Astreya: Astreya ist ein weltweit tätiger Anbieter von IT-Managed Services, der Unternehmen durch die Konzeption, Implementierung und Verwaltung komplexer Technologieumgebungen unterstützt. Wir bieten End-to-End-Lösungen für Hybrid Clouds, Rechenzentren, Netzwerkinfrastrukturen und den digitalen Arbeitsplatz. Intelligente Automatisierung und KI durchziehen alle unsere Entwicklungen, um die Effizienz zu steigern, die Servicebereitstellung zu beschleunigen und Wachstumsbarrieren für unsere Kunden zu beseitigen.

Advisors Mayer Brown fungierte als Rechtsberater von Cognizant. J.P. Morgan Securities LLC fungierte als exklusiver Finanzberater, während Latham & Watkins sowie Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP als Rechtsberater für Astreya tätig waren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tyler Scott SVP, Investor Relations: tyler.scott@cognizant.com

Jeff DeMarrais SVP, Verantwortlicher für Kommunikation: jeff.demarrais@cognizant.com

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Cision

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