EQS-News: DOUGLAS Group steigert Umsatz im zweiten Quartal und aktualisiert Guidance für bereinigtes EBITDA für Gesamtjahr

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DOUGLAS Group steigert Umsatz im zweiten Quartal und aktualisiert Guidance für bereinigtes EBITDA für Gesamtjahr



30.04.2026 / 19:00 CET/CEST

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Q2 2025/26 Trading Statement

DOUGLAS Group steigert Umsatz im zweiten Quartal und aktualisiert Guidance für bereinigtes EBITDA für Gesamtjahr

Markt: Premium-Beauty-Markt mit verlangsamtem Wachstum in reifen Märkten, verändertem Einkaufsverhalten und stärkerem Fokus auf Preis und Aktionen

Höherer Umsatz bei niedrigerer Marge in Q2: Umsatz steigt auf Basis vorläufiger Zahlen um 1,1% auf 947,7 Millionen Euro, bereinigtes EBITDA sinkt um 5,1% (ber. EBITDA-Marge: 12,2%)

Nettoergebnis in Q2 von Wertminderungen bei NOCIBÉ und PD/NB beeinflusst

DOUGLAS Group aktualisiert Guidance für Gesamtjahr und erwartet:

Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65-4,80 Milliarden Euro

Bereinigtes EBITDA von rund 16,0% (zuvor: rund 16,5%)

Verschuldungsgrad am oberen Ende der Spanne von 2,5x bis 3,0x zum 30.09.2026

Düsseldorf, 30. April 2026 – Die DOUGLAS Group, Europas führender Anbieter für Premium-Beauty, hat den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut gesteigert. Zugleich wirkten sich langsamere Wachstumsraten in den reifen europäischen Märkten, ein stärkerer Fokus auf Preis und Aktionen sowie ein schwaches Konsumklima in der Eurozone negativ auf die Profitabilität aus.

Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz zwischen Januar und März 2026 um 1,1% auf 949,7 Millionen Euro (Q2 2024/25: 939,0 Millionen Euro) an. Das bereinigte EBITDA sank im gleichen Zeitraum um 5,1% auf 116,1 Millionen Euro, was einer Marge von 12,2% entspricht (VJ: 13,0%). Das bereinigte EBIT belief sich auf 19,1 Millionen Euro (VJ: 32,4 Millionen Euro).

Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group, sagte: „Der Markt, in dem wir aktiv sind, hat sich fundamental verändert und stabilisiert sich nun auf einem neuen Niveau. Das Wachstum in den reiferen Märkten für Premium-Beauty hat sich im Vergleich zur hochdynamischen Phase nach der Pandemie normalisiert, zugleich leidet das Konsumklima weiterhin unter der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit. In diesem Umfeld liegt unser Fokus kurz- und mittelfristig klar auf unserem Omnichannel-Modell, auf Differenzierung, und auf profitablem Wachstum.“

Der Nettoverlust im zweiten Quartal beläuft sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Dies resultiert im Wesentlichen aus Wertminderungen in Höhe eines mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf den Goodwill der französischen Geschäftsaktivitäten von NOCIBÉ sowie von Parfumdreams/Niche Beauty und aus weiteren Wertminderungen auf Vermögenswerte in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Guidance für bereinigtes EBITDA 2025/26 aktualisiert

Unter Berücksichtigung der Veränderungen im Premium-Beauty-Markt sowie der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Situation hat der Vorstand der DOUGLAS Group heute die Guidance für das bereinigte EBITDA des Gesamtjahres 2025/26 aktualisiert und erwartet nun:

Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65-4,80 Milliarden Euro

Bereinigtes EBITDA von rund 16,0% (zuvor: rund 16,5%)

Verschuldungsgrad am oberen Ende der Spanne von 2,5x bis 3,0x zum 30.09.2026

Strategischer Fokus auf Omnichannel, Differenzierung und profitablem Wachstum

Die DOUGLAS Group hat ihre Strategie weiter geschärft und treibt ihre Differenzierung durch Services und Produkte, ihr führendes Omnichannel-Modell und den Ausbau einer zukunftsfähigen Infrastruktur als entscheidende Hebel für nachhaltiges Wachstum im aktuellen Umfeld gezielt voran. Zudem achtet das Unternehmen weiterhin auf ein striktes Kostenmanagement.

Sander van der Laan: „Im ‚New Normal‘ ist unser Omnichannel-Modell ein struktureller Vorteil. Die strategische Richtung, die wir mit unserer Strategie ‚Let it Bloom‘ eingeschlagen haben, hat uns in eine gute Ausgangslage gebracht. Hier schärfen wir nun weiter nach und beschleunigen die Umsetzung der dazugehörigen Initiativen. Diese Maßnahmen sind keine kurzfristigen Reaktionen auf das Umfeld, sondern bewusste Investitionen in unser Geschäftsmodell, mit dem wir nachhaltig profitabel wachsen werden.“

Die vollständigen Finanzkennzahlen für das zweite Quartal werden am 12. Mai 2026 veröffentlicht.

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.970 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie „Let it Bloom – DOUGLAS 2026″. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel- Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,58 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit mehr als 19.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DOUGLAS Group (Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der DOUGLAS Group.

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