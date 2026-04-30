EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit starkem ersten Quartal 2026

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Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit starkem ersten Quartal 2026



30.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Dräger mit starkem ersten Quartal 2026

Auftragseingang übertrifft das hohe Vorjahresniveau

Umsatz in beiden Segmenten und fast allen Regionen gestiegen

Ergebnis deutlich verbessert

Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang im ersten Quartal 2026 dank einer guten Nachfrage weiter gesteigert. Mit rund 865 Mio. Euro übertraf der Auftragseingang den hohen Vorjahreswert um etwa 4 Mio. Euro (3 Monate 2025: 860,8 Mio. Euro). Der Umsatz stieg um etwa 26 Mio. Euro auf rund 756 Mio. Euro (3 Monate 2025: 730,3 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich deutlich auf rund 18 Mio. Euro (3 Monate 2025: 0,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 2,4 Prozent (3 Monate 2025: 0,1 Prozent).

„Im ersten Quartal 2026 sind wir gut ins neue Jahr gestartet. Dank der hohen operativen Dynamik haben wir unser Ergebnis wesentlich verbessert. Unser Auftragseingang zeigt ebenfalls eine sehr positive Entwicklung. Das stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG.

Auftragseingang übertrifft das hohe Vorjahresniveau

Der Auftragseingang im Konzern ist im ersten Quartal 2026 währungsbereinigt um 3,4 Prozent auf 864,7 Mio. Euro gestiegen (3 Monate 2025: 860,8 Mio. Euro). Wesentlicher Grund hierfür war das deutliche Wachstum in Deutschland. In den anderen Regionen legte die Nachfrage währungsbereinigt leicht zu.

Im Segment Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 5,2 Prozent auf 479,9 Mio. Euro (3 Monate 2025: 473,7 Mio. Euro). Dabei legten fast alle Produktbereiche zu. Zudem leisteten die Services einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum.

Das Segment Sicherheitstechnik setzte sein Auftragswachstum fort. Der Auftragseingang erhöhte sich währungsbereinigt um 1,2 Prozent auf 384,8 Mio. Euro (3 Monate 2025: 387,1 Mio. Euro). Dabei konnte die höhere Nachfrage nach Arbeitsschutzausrüstung, Gasmesstechnik und Services den Rückgang in anderen Bereichen mehr als ausgleichen.

Umsatzwachstum in beiden Segmenten

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2026 währungsbereinigt um 6,9 Prozent auf 755,9 Mio. Euro (3 Monate 2025: 730,3 Mio. Euro). Dabei konnten beide Segmente nach einem leichten Rückgang im Vorjahresquartal wieder zulegen: Die Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Wachstum um 5,4 Prozent auf 417,7 Mio. Euro (3 Monate 2025: 413,1 Mio. Euro), während die Sicherheitstechnik ihren Umsatz währungsbereinigt um 8,8 Prozent auf 338,2 Mio. Euro erhöhte (3 Monate 2025: 317,2 Mio. Euro). In der Region Amerika stieg der Konzernumsatz währungsbereinigt deutlich. Die Regionen EMEA und Deutschland verzeichneten ebenfalls ein spürbares Plus. Nur in der Region APAC lag der Umsatz unter dem Vorjahresniveau.

EBIT deutlich verbessert

Die Bruttomarge legte im ersten Quartal 2026 um 0,5 Prozentpunkte auf 46,3 Prozent zu (3 Monate 2025: 45,8 Prozent). Dies ist auf die Margenverbesserung in der Medizintechnik zurückzuführen. Die Funktionskosten gingen um 2,7 Mio. Euro auf rund 331 Mio. Euro zurück (3 Monate 2025: 333,7 Mio. Euro), unter anderem infolge einer tariflich bedingten Einmalzahlung für Beschäftigte in Deutschland im Vorjahr.

Aufgrund des Umsatzwachstums, der verbesserten Bruttomarge und des Kostenrückgangs stieg unser EBIT deutlich auf 17,9 Mio. Euro (3 Monate 2025: 0,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich ebenfalls signifikant um 2,3 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent (3 Monate 2025: 0,1 Prozent). Dabei fiel die Ergebnis- und Margenverbesserung in der Medizintechnik etwas stärker aus als in der Sicherheitstechnik.

Prognose für 2026

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Dräger unverändert einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 Prozent) und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 Prozent.

Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik.



Kennzahlen für das erste Quartal

(Mio. EUR) Q1 2026 Q1 2025 Verände-

rung währungs-

bereinigt Auftragseingang 864,7 860,8 +0,5 +3,4 Deutschland 219,1 196,4 +11,6 +11,6 Europa, Naher Osten und Afrika 356,3 355,3 +0,3 +0,9 Amerika 162,6 172,4 -5,7 +1,3 Asien-Pazifik 126,7 136,8 -7,4 +0,9 Auftragseingang Medizintechnik 479,9 473,7 +1,3 +5,2 Auftragseingang Sicherheitstechnik 384,8 387,1 -0,6 +1,2 Umsatz 755,9 730,3 +3,5 +6,9 Deutschland 185,1 176,6 +4,8 +4,8 Europa, Naher Osten und Afrika 303,8 284,4 +6,8 +7,6 Amerika 161,6 150,7 +7,2 +15,4 Asien-Pazifik 105,4 118,5 -11,1 -2,5 Umsatz Medizintechnik 417,7 413,1 +1,1 +5,4 Umsatz Sicherheitstechnik 338,2 317,2 +6,6 +8,8 EBIT 17,9 0,4 EBIT-Marge 2,4 0,1 Ergebnis nach Ertragssteuern 11,3 -1,9 EBIT-Marge Medizintechnik -4,4 -6,7 EBIT-Marge Sicherheitstechnik 10,8 8,9 Mitarbeiter 16.708 16.615

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