EQS-News: Haier Biomedical treibt den globalen Fortschritt der Life-Science-Infrastruktur voran: Das internationale Geschäft erreicht 2025 einen Rekordanteil von 36 % am Jahresumsatz

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Haier Biomedical treibt den globalen Fortschritt der Life-Science-Infrastruktur voran: Das internationale Geschäft erreicht 2025 einen Rekordanteil von 36 % am Jahresumsatz



01.05.2026 / 00:00 CET/CEST

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Das KI-gestützte Wachstum nimmt rasant zu, während Haier Biomedical sich von einem Anbieter mit breitem Produktsortiment zu einer führenden Premiummarke entwickelt und eine globale Plattform für Life-Science-Instrumente und intelligente Produktivität aufbaut

QINGDAO, China, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139. SH), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Biowissenschaften und Medizin, hat seinen Jahresbericht 2025 offiziell veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen Gesamtumsatz von 2,33 Milliarden Yuan (340,77 Millionen US-Dollar), wobei der Auslandsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17,9 % auf 840 Millionen Yuan (122,85 Millionen US-Dollar) stieg und damit 36 % des Gesamtumsatzes ausmachte – ein Rekordhoch. Trotz eines komplexen globalen Handelsumfelds verzeichnete Haier Biomedical in allen internationalen Geschäftsbereichen ein zweistelliges Wachstum.

Nach einem Jahrzehnt der globalen Expansion hat sich Haier Biomedical vom „Produktexport" zur „Markenglobalisierung" weiterentwickelt. 2025 verzeichnete der Auslandsumsatz ein starkes kumuliertes Wachstum mit zweistelligen Zuwächsen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nord- und Südamerika sowie in Afrika – darunter ein Wachstum von 26,0 % im asiatisch-pazifischen Raum und 16,0 % in Europa.

Zum ersten Mal stellte das Unternehmen seinen strategischen Zukunftsplan vor, der sich auf einen „Wachstumssprung" konzentriert und von drei Wegen angetrieben wird: Marktsprung, Branchensprung und Modellsprung. Die Vision ist der Aufbau einer weltweit führenden integrierten Plattform für Life-Science-Tools und intelligente Produktivität.

Haier Biomedical optimierte seine Umsatzstruktur 2025 weiter, wobei neue Marktsegmente und Auslandsgeschäfte zu zentralen Wachstumsmotoren wurden. Neue Geschäftssegmente wie intelligente Medikamentenausgabe, Bluttechnologie, Laborlösungen und weitere trugen 48,5 % zum Gesamtumsatz bei, was einem Anstieg von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die biomedizinischen Tiefkühl- und Kühlschränke des Unternehmens belegten in sechs Ländern, darunter Italien, den ersten Platz beim Marktanteil, während das Unternehmen bei den Exportvolumina für intelligente Medikamentenausgabesysteme auch die heimischen Wettbewerber anführte.

Der Umsatz aus KI-gestützten Anwendungen trug 15 % zum Gesamtumsatz bei, was einem Anstieg von 2,5 Prozentpunkten gegenüber 2024 entspricht. Das Unternehmen hat eine mehrschichtige KI-Infrastruktur aus „großen Modellen, KI-Agenten und KI-Terminals" aufgebaut und 17 proprietäre Agenten entwickelt, die in 13 automatisierte Lösungen integriert sind. KI-gestützte automatisierte Apotheken erhöhten die Direktabgabequoten auf 80 % – das 1,1-Fache des Branchendurchschnitts. Die vollautomatische Zellarbeitsstation des Unternehmens gewann den höchsten Preis des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie für disruptive Technologien, und das vollständig geschlossene automatisierte Zellvermehrungssystem befindet sich in der klinischen Testphase zur Unterstützung bioartifizieller Lebertherapien.

Darüber hinaus war das Plasma-Trennsystem von Haier Biomedical die erste chinesische Lösung, die die EU-MDR-Zertifizierung erhielt. Auch die biomedizinischen Ultra-Tiefkühlschränke der „Ultra-Serie" haben eine bemerkenswerte Energieeffizienz erreicht: Die acht bestplatzierten Produkte im ENERGY-STAR-Programm stammen alle von Haier Biomedical.

2025 beliefen sich die F&E-Investitionen des Unternehmens auf 320 Millionen Yuan (46,82 Millionen US-Dollar), wobei die Zahl der neuen Erfindungspatente im Vergleich zum Vorjahr um 50 % auf 1.620 Patente stieg. Die Rate der termingerechten Produkteinführungen verbesserte sich um 11 %, und 11 Lösungen erreichten den Status „Branchenneuheit". Haier Biomedical gelang es zudem als erstem Unternehmen in China, die Technologie für stabile Ultrahochgeschwindigkeitszentrifugation mit 100.000 U/min zu beherrschen – ein Durchbruch bei einem entscheidenden technischen Engpass, der die Kernwettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem Markt weiter festigt.

Bis heute verfügt Haier Biomedical über mehr als 400 internationale Produktzertifizierungen und unterhält Partnerschaften mit fast 80 internationalen Organisationen, darunter die WHO und UNICEF. Sein Vertriebsnetz umfasst mehr als 800 Partner in über 160 Ländern und Regionen. Getreu dem Ansatz „ein Land, eine Strategie" hat Haier Biomedical Tochtergesellschaften in vier Ländern gegründet und in 18 weiteren Ländern lokale Niederlassungen eingerichtet, um durch schnelle Lieferung und Vor-Ort-Service enge globale Kundenbeziehungen aufzubauen.

Nachdem Haier Biomedical 2025 seinen Wachstumskurs neu ausgerichtet hat, stellte das Unternehmen im Jahresbericht auch seine dreijährigen strategischen „543"-Ziele vor:

Vertiefung der globalen Marktdurchdringung durch lokalisierte Geschäftstätigkeiten mit einem Auslandsumsatz von über 50 %;

Beschleunigung der strategischen Branchenexpansion durch plattformbasiertes externes Wachstum, wobei akquirierte Unternehmen mindestens 40 % des zukünftigen Umsatzes beitragen sollen;

Förderung der zukünftigen Marktführerschaft durch KI-gestützte Innovation, wobei der KI-bezogene Umsatz über 30 % ausmachen soll.

Mit Blick auf die Zukunft wird Haier Biomedical lokalisierte Entwicklung, KI-gestützte Innovation sowie Fusionen und Übernahmen als wichtige Katalysatoren nutzen, um einen umfassenden Sprung in Bezug auf Umsatzstruktur, Gewinnqualität und Bewertungsgrundlagen zu erzielen und sein Ziel voranzutreiben, eine weltweit führende integrierte Plattform für Life-Science-Tools und intelligente Produktivität aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.haiermedical.com/.

Cision

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