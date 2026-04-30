EQS-News: „Hallo" Sommer, „Ciao" Bügelstress: Bedsure bringt mit neuer Musselin-Bettwäsche stylischen Knitter-Look und zertifizierte Hautsanftheit in die Schlafzimmer

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„Hallo" Sommer, „Ciao" Bügelstress: Bedsure bringt mit neuer Musselin-Bettwäsche stylischen Knitter-Look und zertifizierte Hautsanftheit in die Schlafzimmer



30.04.2026 / 08:35 CET/CEST

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HAMBURG, Deutschland, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Mit steigenden Temperaturen im Sommer wächst das Bedürfnis nach Leichtigkeit und einer unkomplizierten Schlafhygiene –ganz ohne Schwitzen. Musselin, das in der Säuglingspflege für seine Sanftheit und Hautverträglichkeit geschätzt wird, bietet auch für Erwachsene eine schadstofffreie Lösung für warme Sommernächte. Der charakteristische „Crinkle"-Look macht Bügeln überflüssig und beendet den „Bügel-Albtraum". Wer zum Sommer seinem Schlafzimmer ein Ausstattungsupgrade verpassen möchte, findet die Bedsure Musselin-Bettwäschesets mit Kissenbezüge in frischen Farben und gängigen Größen ab 43,99 € im Amazon-Shop von Bedsure.

Atmungsaktive und hautfreundliche Textilstruktur

Musselin wird aufgrund seiner Weichheit, Strapazierfähigkeit, Atmungsaktivität und Sicherheit seit Generationen in der Säuglingspflege geschätzt. Durch die Verwebung der schadstofffreien zweilagigen Musselin-Gaze entsteht ein intelligentes „Mikroklima" mit einer Fadendichte von 200 TC*, das die Luftzirkulation aktiv fördert und damit besonders atmungsaktiv ist. Die doppellagige Gaze wirkt dabei wie eine natürliche Klimaanlage: Sie ist besonders leicht, luftdurchlässig und unterstützt den Feuchtigkeitsaustausch, sodass nächtliches Schwitzen im Sommer passé ist. Die Musselin-Bettwäsche ist nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert und damit garantiert frei von Schadstoffen. Die Musselin-Bettwäsche eignet sich damit optimal für Familien mit Babies und kleinen Kindern, aber auch Allergiker:innen und empfindliche Hauttypen schlafen sanft und sicher.

Japanische Wabi-Sabi-Ästhetik macht Bügeln überflüssig

Der für Musselin charakteristische „Crinkle"-Look ist besonders pflegeleicht. Der Bügel-Alptraum für gepflegte Bettwäsche gehört damit der Vergangenheit an, die Musselin-Bettwäsche kann direkt vom Trockner aufs Bett. Gleichzeitig wird der Stoff mit jeder Wäsche weicher und weicher – und bleibt trotzdem strapazierfähig. Hochwertige, verdeckte Reißverschlüsse und sichere Eckbänder sorgen außerdem für perfekten Halt der Decke, verstärkte Nähte garantieren eine lange Haltbarkeit.

*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise liegen im Ermessen des Handels. Rabattstaffelungen variieren nach Größe.

Rechtlicher Hinweis: Der Abdruck des mitgesendeten Bildmaterials ist bei Nennung des Copyrights "Copyrights BEDSURE" honorarfrei. Ein Belegexemplar wird im Falle einer Veröffentlichung erbeten.

*TC ist die Abkürzung für Thread Count, deutsch: Fadendichte. Der TC-Wert bezieht sich auf die Anzahl der Fäden, die in einem Quadratzoll (ca. 2,54 x 2,54 cm) Stoff verwebt sind. Zusammengezählt werden die vertikalen Fäden (Kettfäden) und die horizontalen Fäden (Schussfäden).

Über Bedsure

5-Sterne-Bewertungen) und bietet eine Reihe von kuschelig-weichen, stilvollen und langlebigen Heimtextilien-Produkten. Wir glauben, dass "Coziness" mehr ist als nur ein Gefühl, das durch Berührung entsteht, sondern eine Erfahrung, die Schönheit und den Komfort zuhause verbessert. Wir bieten vertrauenswürdige Qualität, durchdachte Innovationen und lang anhaltenden Komfort, der leicht erschwinglich und zugänglich ist. Die mit der einzigartigen GentleSoft™-Technologie hergestellten Kuscheldecken, Tagesdecken und Bettwäscheprodukte schaffen kuschelige- Premium-Erfahrungen, die die Lebensqualität durch vertrauenswürdige Premium-Heimtextilien in jedem Haus verbessern. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website.

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Cision

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